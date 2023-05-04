Апокаліпсису не сталося: хто насправді стоїть за "атакою" на Кремль

Пройшла "ніч після Кремля". Апокаліпсису не сталося. У Києві та Одесі було гучно вночі, але без особливих успіхів для росіян і в межах звичайної гучності останніх ночей.

Що це було?

Щоправда, українське командування скромно, майже між рядків, згадує, що на Київ разом із "Шахідами" долетіло щось балістичне, і це щось ми успішно збили.

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Це перший раз ми збили щось балістичне, це трішки сенсація. Судячи з усього, Patriot працюють. Цікаво, звісно, куди ця балістична штукенція летіла (і скільки їх було). Але це точно не апокаліпсис, якого дехто боявся.

І питання досі актуальне – що ж це було у Кремлі? Як завжди, версії можуть бути три:

це ми;

це Путін;

це не ми, і не Путін.

Стосовно версії №1. Чи могли це бути ми? Могли. Звісно воно не летіло з України, а просто один з орлів Буданова міг випустити пташку з клітки десь у підмосковному лісі.

Навіщо? Для приниження Владіміра Путіна перед сакральною датою. Демонстрація слабкості для подальшого розхитування ситуації всередині російських еліт. Стимулювання російських генералів на емоційні вчинки, які ведуть до помилок. Багато причин.

Головна – знову показати, що російський цар голий і змусити його нервувати з приводу того, що ще більше підданих в Росії це зрозуміють. Стимулювати таким чином його страх за власну дупу. А далі чи то здоров'я погіршиться, чи він стане ще більшим параноїком, що дуже шкодить адекватним діям. Тому чи був у нас мотив? Був.

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Конспірологічна версія

Друга версія. Це сам Путін. Щоб отримати дозвіл на щось страшне. Цю версію підживлює дивна поява відео. Воно з'явилось не зранку, а вдень, пообіді. Багато відео одночасно з офіційними коментарями провладних ЗМІ.

Проти цієї версії говорить те, що для того, щоб піти на таке самоприниження, Путіну потрібна була б мотивація найвищого рівня. Щось, що може виправдати таке приниження. І от тут починаються проблеми, бо важко щось таке знайти.

Теоретично ми можемо подумати, що вони дуже бояться українського контрнаступу – тим більше, що думати про таке приємно – і хочуть змусити Україну відмовитись від атаки. Для цього десь під ковдрою починають шантажувати Київ і весь світ ядерною атакою чи чимось таким жахливим, кажучи, що в них тепер є моральне право на таку атаку. Бо Україна, мовляв, атакувала Кремль.

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Ми пам'ятаємо, що у злитих документах мовилося про те, що одного разу американці дізналися про такі плани і зупинили атаку, бо боялися ескалації. Якісь такі сигнали від росіян, про те, на що вони здатні у разі атаки на Кремль і особисто Путіна, вони могли чути.

Ця версія занадто конспірологічна, але теоретично можлива. Проти неї говорить той факт, що поки що американська розвідка не повідомляла про якусь там підготовку ядерних ударів, а це не простий процес. Без такої підготовки шантаж не працює.

І знову ж таки. Це було величезне особисте приниження Путіна. Піти на це вони мали б тільки через дуже важливу причину. Ніякі стимулювання російського суспільства для єднання у боротьбі проти "підступної" України тут не працюють.

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Таємниця, яку ми не дізнаємося

Ну і третя версія. Ми думаємо, що це Путін і боїмося провокацій. Путін думає, що це ми й психує. Однак це хтось третій. Той, хто хоче змусити Путіна психувати й робити якісь радикальніші кроки.

Це може бути якась башта Кремля? Може. Це можуть бути навіть якісь радикали в Росії на кшталт Гіркіна і його божевільного клубу нацистів. Ця операція не дуже дорога.

Чи дізнаємось ми про те, що ж відбулося насправді? Навряд. Хіба що колись черговий міський божевільний із США зіллє чергову порцію секретів.