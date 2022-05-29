"Хто нам буде на пенсію заробляти – ніхто": росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти

Росіянки заметушились та агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому. Кажуть, що нема кому заробляти їм на пенсію.

Українська розвідка перехопила розмову російського окупанта зі своїми рідними, у якій дружина та матір загарбника агітують того писати рапорт на звільнення з армії.

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Дружина переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав. Вона каже, що все знайшла адвоката, який може все вирішити.

А хто буде заробляти на пенсію

Далі до розмови долучилась мати окупанта. Вона нарікала на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ. Найбільше жінку хвилює, хто ж буде заробляти їй на пенсію, якщо молодь загине в Україні.

США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж*па,

– жаліється жінка.

Матір додає, що невідомо, скільки ще триватиме війна. Вона визнає, що відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян.

Концерти на фоні похорон

Матір обурилась, що по телевізору показують виключно свята. Наприклад, транслювали величезний концерт "Улан-Уде 99 років". При цьому в Бурятії щодня ховають солдат, яких привозять з України.

"Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає, – підсумовує жінка.

Перехоплена розмова окупанта з родичами:

Російський рубль перетворюється на "фантик"

Нещодавно Служба безпеки України перехопила розмову ще одного російського окупанта. Він зазнав поранення в Україні. Ймовірно, сподівався отримати грошову винагороду за це. Однак скаржиться на здешевшання російської валюти. Каже, що 3 мільйонів рублів їм не вистачає навіть на те, щоб купити однокімнатну квартиру в російській глибинці. Жаліється, що ціни "п**дець піднялись".

Його співрозмовник пожартував, що для наступної виплати загарбнику треба отримати ще одну порцію "люлєй" від Збройних сил України. Мовляв, ще одним пораненням на квартиру заробить. Щоправда, якщо він повернеться, то приєднається до 30 тисяч росіян, яких українська армія зробила "хорошими", тобто ліквідованими.

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