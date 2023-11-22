Посли НАТО відповіли, хто може стати новим генсеком, і що думають про можливу перемогу Трампа

Посли Польщі, Великобританії та України при НАТО обговорили кандидатури на посаду нового генсека Альянсу. Також вони прокоментували можливе обрання Трампа президентом США.

Деякі посли в НАТО вважають, що прем’єр Нідерландів Марк Рютте блискуче б впорався на посаді генсека Альянсу. Українська сторона віддає перевагу кандидату зі східної частини Європи. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Рютте & Каллас

Під час конференції "Politico Pro Defence" представники Польщі, Великобританії та України при НАТО обговорили кандидатів на керівний пост в Альянсі.

Посол Польщі Томаш Шатковський зазначив, що Марк Рютте "дуже хороший" кандидат. Втім, кого офіційно підтримуватиме Польща стане відомо після формування нового уряду. Представник Великобританії Девід Кворрі також підтримав кандидатуру Рютте.

Наразі є кілька імен, деякі з них – дуже серйозні імена. Шатковський згадав того, хто, я впевнений, блискуче впорається з цією роботою. Але є процес, який триватиме ще деякий час, перш ніж, на мою думку, він стане більш публічним,

– сказав Кворрі.

Оскільки Україна не є членом НАТО, то вона не має можливості вплинути на те, хто стане новим генеральним секретарем. Очільниця Місії України при НАТО Наталія Галібаренко каже, що кожен новий генсек, який буде захищати інтереси України та мобілізувати допомогу союзників, буде найкращим вибором.

Однак я вважаю, що, можливо, в якийсь момент для Альянсу також настав час звернути увагу на регіон Східної Європи,

– наголосила Галібаренко.

За словами дипломатки, вона б хотіла побачити на посаді генсека представника Східної Європи, можливо, навіть когось, із сусідніх з Україною країн.

На уточнювальне питання, чи могла б це бути прем'єрка Естонії Кая Каллас, Галібаренко відповіла: "Чому б і ні?".

Вибори в США: що означає повернення Трампа для НАТО

Польський дипломат Томаш Шатковський зазначив, що під час засідань члени Альянсу намагаються не коментувати внутрішні ситуації в країнах. Втім, він закликає звертати увагу не лише не риторику, яка іноді викликає занепокоєння, а й на вчинки.

З точки зору попереднього президентства Дональда Трампа, ми бачили багато різного. Я маю на увазі, що були, знаєте, сумнівні речі… Але витрати в рамках Альянсу збільшилися і, я сподіваюся, будуть продовжувати збільшуватися, а також зросла і присутність американських військових в Європі,

– підкреслив Шатковський.

Представник Великобританії зазначив, що лідерство США в Альянсі є незмінним. Втім, Кворрі закликає європейські країни робити власний внесок і зосередитися на власних інвестиціях в оборону.

Наталія Галібаренко каже, що питання про фінансову допомогу від США для України й досі залишається відкритим. Тому українська сторона продовжує тісно співпрацювати з Конгресом стосовно продовження військової підтримки.

Ми розуміємо, що попереду нас чекає складний період, а потім прийде весна, і знову має бути оприлюднена нова стратегія, як ми будемо продовжувати цю війну в Росії з огляду на нашу перемогу. А що стосується Трампа, я залишу це на розсуд американського народу. Ми були цілком задоволені поточною співпрацею з нинішнім урядом і президентом Байденом,

– заявила Галібаренко.