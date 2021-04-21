Хто перетне червону лінію, отримає відповідь Росії, – Путін

Володимир Путін під час послання Федеральним зборам поскаржився, що недружні акції щодо Росії не припиняються. Очільник Кремля пригрозив відповіддю тим, хто "перетне червоні лінії".
Джерело:24 канал
Водночас Володимир Путін заявив, що Росія сама буде вирішувати, де проходитимуть ці червоні лінії.
Важливо Що Путін у своєму зверненні сказав про Україну
Російський президент заговорив про перетин червоних ліній у контексті безпеки, якій нібито загрожують. Також Путін поскаржився, що часто Росія "потерпає" не тільки від "недружні акцій", але й від "відвертого хамство". За його словами, організатори будь-яких провокацій проти Росії пошкодують про це.
Сподіваюся, нікому не спаде на думку перейти щодо Росії червоні лінії. А, де вона буде проходити, Москва буде визначати сама в кожному конкретному випадку,
– підкреслив Путін.
Він заявив, що зараз Росія поводиться "стримано і скромно". Після цього Путін перейшов до обговорення озброєння. Очільник Кремля нагадав, що в Росії ведеться оновлення наявної на озброєнні техніки, зокрема й ядерної зброї.
Що Путін сказав про озброєння Росії
- Путін заявив, що ракетні комплекси "Авангард" і лазерні установки "Пересвет" вже надійшли на озброєння і скоро війська отримають міжконтинентальні ракети "Сармат".
- Він також повідомив, що російські війська продовжують озброювати армію ракетами "Кинджал", "Калібр" і "Циркон".