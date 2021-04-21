Хто перетне червону лінію, отримає відповідь Росії, – Путін

Володимир Путін під час послання Федеральним зборам поскаржився, що недружні акції щодо Росії не припиняються. Очільник Кремля пригрозив відповіддю тим, хто "перетне червоні лінії".

Водночас Володимир Путін заявив, що Росія сама буде вирішувати, де проходитимуть ці червоні лінії.

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Російський президент заговорив про перетин червоних ліній у контексті безпеки, якій нібито загрожують. Також Путін поскаржився, що часто Росія "потерпає" не тільки від "недружні акцій", але й від "відвертого хамство". За його словами, організатори будь-яких провокацій проти Росії пошкодують про це.

Сподіваюся, нікому не спаде на думку перейти щодо Росії червоні лінії. А, де вона буде проходити, Москва буде визначати сама в кожному конкретному випадку,

– підкреслив Путін.

Він заявив, що зараз Росія поводиться "стримано і скромно". Після цього Путін перейшов до обговорення озброєння. Очільник Кремля нагадав, що в Росії ведеться оновлення наявної на озброєнні техніки, зокрема й ядерної зброї.

Що Путін сказав про озброєння Росії