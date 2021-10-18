Хто перевірятиме COVID-сертифікати у червоній зоні і як каратимуть за підробку

Обмеження червоної зони можуть скосовуватися щодо тих закладів, у яких усі працівники і відвідувачі мають "зелені сертифікати". Перевіряти їх зокрема будуть поліцейські на своїх планшетах.

Перевіряти сертифікати таким чином почнуть уже з 21 жовтня. Про це розповів перший заступник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Важливо Зони карантину в Україні: де уже ввели червону, а де залишається жовта

Як перевірятимуть сертифікати вакцинації

Поліція спільно з Мінцифри розробили та почали інтеграцію відповідних програм на планшети поліцейських. Завдяки ним COVID-сертифікати з додатку "Дія" або їхні паперові варіанти з порталу "Дія" можна буде швидко просканувати.

Хто перевірятиме

Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію з 21 жовтня будуть працівники:

Держпродспоживслужби,

центру контролю та профілактики хвороб,

патрульної поліції.

Це стосується електронних варіантів з Дії: QR-коди просто скануватимуть з планшетів. Щодо паперових свідоцтв про вакцинацію від лікаря, то у них обов'язково мають бути: інформація про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря, печатка офіційної установи охорони здоров'я.

Де перевірятимуть

Перевірку проводитимуть там, де діятимуть певні карантинні обмеження зон. Тобто, якщо місто належить до червоної зони і робота закладів харчування можлива лише за наявності "зелених сертифікатів", перевірка буде саме там, розповів Білошицький.

Покарання за підробку сертифіката

За виготовлення і збут підроблених медичних документів правопорушникам може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень чи 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачений штраф на суму 850 гривень чи обмеження волі на термін до 2 років.

Людей, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, притягнуть до відповідальності. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



Правила карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу