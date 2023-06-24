Хто підтримує Пригожина: Піонтковський назвав можливі прізвища

Виявляється, що Пригожин користується великою підтримкою й у середовищі російських військових. Зокрема, про це свідчать факти того, хто підтримав "вагнерівців" із генералів.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Пригожин оголосив війну міноборони, бо по позиціях ПВК "Вагнера" Росія могла завдати ракетний удар.

Цікаво На мою думку, Пригожин переможе, – у мережі пригадали прогноз Буданова

Усе вирішують люди зі зброєю

Піонтковський розповів, що в Пригожина величезна підтримка в регулярній армії. До нього служити перейшов генерал Мізінцев, який нещодавно був заступником міністра оборони. Дуже показовою є мирна та доброзичлива бесіда іншого заступника міністра оборони генерала Євкурова та заступника Герасимова Алєксєєва з Пригожиним.

Пригожин практично роззброїв їхній весь штаб у Ростові. Як справедливо зазначив сам керівник ПВК "Вагнера" – без жодного пострілу ним заволодів. Ні Євкуров, ні Алєксєєв не стали проти Пригожина. Вони навпаки дуже мило спілкувались з терористом, який захопив штаб південного військового округу.

Піонтковський назвав можливі прізвища, хто підтримує Пригожина: дивіться відео

Морально-ідеологічні та політичні фактори

Таке ж ставлення в армійських структурах. Те, що він каже, поступово з'явилось у свідомості й мобілізованих, і професійних військових. Війна проти України не мала сенсу. Вона – в інтересах керівництва Росії. Ця думка поширюється як пожежа.

Морально-ідеологічні та політичні фактори на боці Пригожина. Він дуже ефективно їх використовує. Те, що він не сам, демонструє пропагандистська майстерність його дій.

Заколот Пригожина: які останні новини