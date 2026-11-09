Хто поїде від Європи та НАТО на перемовини в Абу-Дабі

На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 10 – 11 листопада будуть присутні посадовці ЄС, НАТО, Німеччини, Франції та Британії. Інтереси союзників відстоюватимуть радники лідерів із безпеки та керівники апаратів.

Про склад європейського представництва на консультаціях в ОАЕ дізналася кореспондентка видання "Європейська правда" від власних джерел у Брюсселі. Посадовець Альянсу на умовах анонімності підтвердив, що інтереси блоку захищатиме керівник апарату генсека НАТО Джеффрі ван Леувен. Хто увійшов до делегації Євросоюзу та країн трійки E3 Європейський Союз буде представлений керівниками апаратів ключових інституцій. До Абу-Дабі вирушать керівник кабінету президентки Єврокомісії Бйорн Зайберт, а також головна радниця президента Європейської ради із зовнішньої політики Анна-Марія Бура. Окремо власні місії на рівні радників із національної безпеки направляють Велика Британія, Німеччина та Франція. Зокрема, німецьку сторону представлятиме радник федерального канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, Велику Британію – радник прем'єра з національної безпеки Джонатан Пауелл, а Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн. Водночас російська сторона виключила безпосередню присутність європейських лідерів за столом переговорів.