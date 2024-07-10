Як агенція Molfar знайшла військових, які причетні до обстрілу "Охматдиту"

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин, обстрілявши найбільшу дитячу лікарню в Україні "Охматдит". Завдяки роботі OSINT-журналістів вдалося з'ясувати, хто саме стоїть за цинічними ударами.

Зокрема, ідентифікували військових, які вже неодноразово обстрілювали цивільну інфраструктуру в Україні. Керівниця відділу PR OSINT-агенції Molfar Дар'я Вербицька в розмові з 24 Каналом розповіла деталі пошуку росіян.

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Як вдалося розшукати російських військових

Аналітики OSINT-агенції Molfar встановили імена російських військових, які виконували злочинний наказ керівництва – прицільний удар по лікарні "Охматдит" у Києві.

Ми проаналізували 95 осіб, що так чи інакше були причетні до усіх обстрілів у той день (8 липня – 24 Канал). Інформацію щодо назв аеродромів та імен осіб, яких потрібно було проаналізувати, ми отримали від відповідних держструктур,

– розповіла Дар'я Вербицька.

У будівлю "Охматдиту" було кілька влучань ракетами. Новий корпус онкологічного відділення було пошкоджено ракетою Х-101, яка перед ударом мала типову низхідну траєкторію. Ракета не мала видимих пошкоджень, що нівелює тезу російської пропаганди про її попереднє ураження засобами української ППО.

"Носіями таких ракет є бомбардувальники Ту-22, Ту-150, Ту-95. Ці "тушки" базуються на території російської авіабази "Енгельс". Пілотів "Енгельса" ми аналізували ще раніше, вони неодноразово робити нальоти на цивільну інфраструктуру. Ми встановили 95 імен, переглянули їхні родини, прописки, номери телефонів, документи", – зазначила Вербицька.

Є сподівання, що знайдені дані про виконавців цинічних ударів по Україні допоможуть притягнути злочинців до відповідальності.