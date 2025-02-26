У Німеччині хвилюються: Берлін має "залежність" від Вашингтона на 2 напрямках

Німеччині важливо вибудувати адекватні відносини зі Сполученими Штатами. Берлін суттєво залежить від США на двох напрямках.

Про це 24 Каналу розповів редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко, зауваживши, що подвійна залежність Німеччини від США склалася після Другої світової війни. Зараз Німеччині потрібно вирішувати, що робити далі.

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Як Німеччина залежить від США

Як розповів Гончаренко, під час Холодної війни у Німеччині перебував британський та французький військовий контингент. Але найбільше військових було від Сполучених Штатів. Під час першої каденції Трампа частину військ вивели. Потім Байден їх повернув.

Зараз німці побоюються, що Сполучені Штати можуть знову спробувати зменшити військову присутність в Німеччині. І це створює проблеми.

Німецька армія досить маленька. Це – контрактна армія, яка самотужки себе не захистить. Саме тому Фрідріх Мерц хоче наростити спроможності німецької армії. Йдуть розмови про можливе реформування Бундесверу та про збільшення закупівель зброї,

– розповів Гончаренко.

Інша залежність – економічна. Сполучені Штати є найголовнішим торговим партнером Німеччини. І будь-які погрози Трампа ввести тарифи можуть сильно вдарити по тамтешній економіці.

Аналітики очікують, що Мерц сприятиме додатковим інвестиціям німецького бізнесу до США і навпаки. Йому потрібно уникнути економічної війни між США та Європою.

Мерц має хороші контакти з Америкою. Він працював в американському бізнесі у Німеччині – в інвестиційному фонді BlackRock. Був адвокатом великої американської адвокатської контори. Він чудово володіє англійською мовою. У нього є непогана стартова позиція, що відносини з Вашингтоном не погіршилися,

– зауважив Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц натякнув про те, що Європі, можливо, доведеться шукати альтернативу НАТО через дії Трампа.