Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат 5 скликань Григорій Омельченко знає російського диктатора Володимира Путіна не лише з телеекранів. Вперше вони зустрілися ще за часів Радянського Союзу, потім перетиналися ще, а у 2004 році, коли російський диктатор втручався у президентські вибори та активно підтримував Віктора Януковича, – розпочалося перше політичне протистояння.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Григорій Омельченко проаналізував Володимира Путіна та його імовірні психологічні розлади. Також він розповів про першу зустріч з диктатором і чи могли у КДБ завербувати Дональда Трампа. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

Нечищене взуття і запрана сорочка: про першу зустріч з Путіним

Ви носій багатьох інсайдів і знаєте російського диктатора Володимира Путіна не лише з телеекранів. Путін в 1990-х, на початку 2000-х років і зараз – це одна й та сама людина чи ні – у контексті психологічному, психічному, політтехнологічному? Що ви зараз бачите?

Якби я знав, коли познайомився з Путіним наприкінці 1990 року, а потім ще зустрічався другий раз наприкінці 1991 року, що в його темній душі криється диявол, антихрист і вбивця, то даю вам слово, що в силу своєї фізичної підготовки, як колишній спецпризначенець, я вбив би його при першій зустрічі у Санкт-Петербурзі.

Тоді в кінці 1990 року мене з ним познайомив Анатолій Собчак. Я про це дуже детально описав, говорив у прямих ефірах. Анатолій Собчак був моїм неофіційним опонентом, коли в 1986 році я захищав кандидатську дисертацію під час навчання в Київській вищій школі МВС СРСР. З ним мене у 1984 році познайомив мій науковий керівник, світла людина – професор, полковник Анатолій Якович Дубинський.

Ми із Собчаком зустрічалися дуже-дуже багато разів. Склалися нормальні стосунки. Я неодноразово був у Ленінграді, він був у Києві. Зустрічалися в Москві, у Волгограді на різноманітних науково-практичних юридичних конференціях, де я виступав потім як викладач Київської вищої школи МВС СРСР.

Ще трапилося так, що у липні 1990 року ми із Собчаком були обрані делегатами останнього 28 з'їзду КПРС від Демократичної платформи. Там на з'їзді я познайомився з Борисом Єльциним і багатьма відомими людьми, які входили до складу Демократичної платформи. Нас було орієнтовно 103 – 105 осіб.

Після цього знайомства зустрічалися ще. Добре знаю його сім'ю, Ксенію (Собчак – 24 Канал) на руках тримав, коли їй було 5 чи 6 років. Знаю його дружину Нарусову Людмилу. Взагалі у нас були нормальні, навіть приятельські відносини, хоча між нами була різниця у віці.

Кінець листопада – початок грудня 1990 року, ще Радянський Союз. Я приїхав на науково-практичну конференцію до Ленінграда. У той час Анатолій Собчак був головою міської Ленінградської ради народних депутатів України. Я прибув до нього в робочий кабінет, зайшов, приємно привіталися. Гостинець передав, тоді це був традиційно Київський торт, українська горілка з перцем, сало з проріззю, український чорний хліб.

Він попросив мене декілька хвилин посидіти в кабінеті, попити каву або чай, поки він підпише папери. Через 2 – 3 хвилини постукали у двері, вони відкриваються й спочатку з'являється голова, а потім заходить людина – невисокого росту, щуплий. Це моя фотографічна пам'ять як професіонала, слідчого і контррозвідника. На ньому висить піджак, як на вішалці, штани не попрасовані, взуття нечищене. Запрана сорочка і краватка, маленькі вузлики в бік скинуті.

Він запитав: "Анатолій Олександрович, можна?". Він каже: "Заходь, Володю. Познайомся, це з Києва приїхав майже твій колега, майор міліції". Я тоді був майором міліції. Каже: "Я тобі розповідав, що він вчиняв на 28 з'їзді КПРС, як він виступав там, весь з'їзд шумів". Він каже: "Я приніс вам папери на підпис". Коли він зайшов, ми знайомилися, я простягаю руку, він мені простягає. Рукостискання міцне.

Тут я зразу глянув: вуха цілі, ніс не побитий. Значить, думаю, не займається ні вільною боротьбою, ні класичною боротьбою, ні боксом, або самбо чи дзюдо. Але, як вчили мене мудрі вчителі, що очі – це дзеркало душі. Я міг читати душу людини. Я дивився йому в очі 5 – 7 секунд і знаєте, в нього скляні риб'ячі очі, як у переляканого коропа.



Я не міг побачити його душі, якась прірва. Таке енергетичне відчуття було, як на похоронах влітку – коли свіжо викопана могила, на вулиці жарко, а з ями, де будуть ховати людину, прохолода йде, ось так від нього віяло. Аж так трохи мурахи по тілу. Думаю, Господи, що за характер, що за психологічний тип, просто темна прірва. Я не міг довго зрозуміти.

У 2009 році, коли Путін був прем'єр-міністром, до нього приїхав з офіційним візитом мій знайомий, тоді він був сенатор, Джо Байден, який потім був президентом США. Він дав інтерв'ю американському журналісту і розповідав, що коли вітався з Путіним за руку, дивився йому в очі й сказав: "Містер Путін, у вас немає душі".

На що, як розповів Байден, Путін відповів: "Ми зрозуміли один одного". Так що бачите, не тільки я, але й Джо Байден відчув такий психологічний стан душі, яка практично відсутня у Володимира Путіна.

Ознаки шизофренії, педофілії та інше: шокуючий аналіз Путіна

Я перший у світі опублікував психологічний портрет, психотип Путіна, розповів про його риси характеру і відхилення в психіці, зробив це за допомогою моїх двох інститутів психіатрії в Західній Європі. Це допомогли мені зробити мої колеги з Парламентської асамблеї Ради Європи, коли я був членом ПАРЄ у 2006 і 2010 роках.

Зараз дуже легко зробити це, бо є сотні, тисячі відеозаписів, виступів, інтерв'ю. Заочно можна зробити судово-психологічну, судово-психіатричну, судово-фізіономічну експертизу. У квітні 2017 року я першим у світі опублікував це дослідження, яке базувалося на висновках психіатрів і психологів двох психіатричних інститутів Західної Європи. Стаття називається "Психопатія, шизофренія, манія величі, педофілія і все, що відомо про діагнози Путіна". Газета "Україна молода", 12 квітня 2017 року. Деталі можете прочитати.

Тоді я зрозумів і ув'язав ті речі, які вчинялися Росією, коли він був прем'єр-міністром, але по суті першою особою, хоча президентом був тоді Дмитро Медведєв, з яким я теж особисто знайомий. Мене з ним познайомив Володимир Путін, коли я вчергове приїжджав у Ленінград, тепер Санкт-Петербург.

Про події, які були пов'язані з воєнною агресією Росії проти Грузії, я попередив за пів року на сесії Парламентської асамблеї. Потім я зрозумів, що після агресії Росії проти Грузії на черзі буде Україна. Навіть сказав, виступаючи на сесії ПАРЄ, на міжнародних форумах у 2009 році, що впродовж п'яти років Росія нападе на Україну. Почне з анексії Криму, як це було зроблено у Грузії.

Якщо я вам почну зачитувати, розповідати психотип, психоаналіз Путіна, його поведінку, це займе не менше, ніж пів години часу. Якщо зробити висновок, то Путін є психопатом з ознаками шизофренії. У нього явні ознаки педофілії, манія величі й манія страху переслідування, у нього величезний нарцисизм, думає, що він у всьому правий, на нього покладена місія і так далі.

Якщо порівняти за допомогою штучного інтелекту психотипи, психологічні портрети, риси характеру, то я вам назву чотирьох диктаторів, або людей з ознаками явного диктаторства та авторитаризму – це Гітлер, Сталін, Путін і Трамп.

Вивчаючи їх всіх чотирьох, згідно з висновками психологів, психіатрів, фізіономістів, штучного інтелекту, – вони схожі орієнтовно на 85 – 90%. А такі риси характеру, як манія величі, манія переслідування, думки про покладення на них якоїсь божественної місії, в них збігаються орієнтовно на 98 – 99%. Історія повторюється, зокрема з диктаторами.

З чого почалось протистояння з Путіним і до чого тут Янукович?

Перше політичне протистояння з Путіним у мене відбулося, коли йшли президентські вибори у 2004 році. Ви пам'ятаєте, що Путін активно і публічно, хоча це було втручання у внутрішні справи України, підтримав Віктора Януковича, проросійського кандидата в президенти, раніше тричі судимого за насильницькі й корисливі злочини, колишнього агента КДБ. Він був завербований, коли відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Путін активно його підтримував, як й інша політична еліта Росії. Оскільки я був особисто знайомий з Путіним, зустрічався з ним, зідзвонювався, розмовляв, коли він був призначений директором ФСБ у 1988 році, то я звернувся до нього з дуже жорсткою політичною заявою, щоб він не втручався у внутрішні справи України.

Як офіцер офіцеру я сказав: "А як би офіцери Росії та російський народ сприйняли те, якби під час виборів президента Росії балотувався колишній кримінальний в'язень, тричі судимий за насильницькі корисливі злочини, у якого руки у крові, і щоб втручалась будь-яка союзна республіка колишнього СРСР (Білорусь, Україна, Казахстан, чи країни Балтії) та підтримувала його?" Я запитав у нього: "Володимире, а ти особисто проголосував би за президента своєї країни, Росії, за колишнього кримінального в'язня, тричі судимого?".

Я міг зробити так, що ця публікація, офіційне звернення, яке було надруковано російською та українською мовами у багатьох газетах України, через мої канали було у приймальній президента Володимира Путіна. Я знаю його реакцію, він мене теж добре пам'ятав.

Пам'ятаю такий випадок, коли ще до офіційного оголошення ЦВК, після другого туру виборів, ще не було оголошено, що Янукович – президент України, а Путін уже достроково привітав його з обранням. На українському телебаченні я російських матюків не вживав, але жорстко відповів Путіну як офіцеру Комітету державної безпеки, а не як президенту Росії. На той час я був чинним полковником СБУ та народним депутатом.

Так почалося моє політичне, а потім юридичне протистояння з Путіним. Воно продовжувалося після публікації його психологічного портрета, психотипу, що він являє собою як особистість.

У травні 2017 року газета "Україна молода" опублікувала моє юридичне обґрунтування про те, що, аби не допустити великої війни в Європі, Путін повинен бути фізично знищений. Для цього є всі юридичні підстави й норми міжнародного права. Наголошую, все було опубліковано в газеті "Україна молода" 4 і 5 травня 2017 року, трохи менше, ніж за місяць після публікації його психологічного портрета.

Одна стаття, яка мала продовження, називалася "Не кращий за Хусейна: чому ліквідація Путіна буде законною та справедливою". Продовження цієї статті – "Ліквідація Путіна: які є правові підстави фізичного знищення президента РФ". Після цього політичне протистояння з Путіним переросло в зовсім іншу фазу і форму. Якщо пам'ятаєте фільм "Біле сонце пустелі", там був вислів: "Якщо зустрінеш Джавдета, не чіпай його. Він мій". Так ось: Путін – мій.

Чи можливий заколот в Кремлі?

Наскільки в теперішніх умовах можливий заколот в Кремлі? Чи є в оточенні Путіна хтось, хто готовий піти проти диктатора? Можливо, за вашою інформацією, хтось вже намагався робити заколот?

Я попереджав військово-політичне керівництво України про велику війну з Росією та про можливе розпалювання "ядерної пожежі". До прикладу, у публікації в "Україні молодій" під назвою "Ми – не брати" 2016 року. Потім не менше 10 разів повторював, що велика війна з Росією є неминучою. Можливе навіть застосування ядерної зброї з втягуванням у війну всього світу, включно з НАТО.

Я постійно писав статті про це, які базувалися на глибокій аналітиці, зокрема й на тій інформації, якою я володів як генерал-лейтенант СБУ. Неодноразово письмово та публічно попереджав Сполучені Штати, ЄС, Європейський парламент, ПАРЄ, де працював; ПА НАТО, а також ООН. Було багато знайомих, близьких, друзів і так далі, яких попереджав.

Ніхто не хотів вірити, що буде велика війна між Україною та Росією. Не вірили, що Росія анексує Крим. А про це я попереджав у квітні 2008 року на ПАРЄ; на міжнародних конференціях. Ніхто не хотів слухати, говорили, що це провокація. Мовляв, як може бути війна між "братніми народами" й так далі.

Повернімося до вашого питання. У травні 2017 року я, кандидат юридичних наук, доцент, з вищою освітою у сфері міжнародних відносин, обґрунтовував фізичне знищення Путіна, бо він – воєнний злочинець. Про це я публічно оголосив. Потрібно було фізично знищити Путіна, щоб не допустити великої війни, так само як це було з Усамою бен Ладеном.

На початку повномасштабного вторгнення я як голова офіцерської організації, яку ми таємно створили за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, звернувся до російських офіцерів. Серед них були сотні моїх учнів, яких я навчав у Київській вищій школі МВД СРСР з 1983 по 1992 рік. Звернення називалося так: "Спаси мир – убей Путина".

Я чекав на реакцію з боку моїх колишніх учнів. У нашій команді є круті професіонали-айтішники. Вони зробили так, що на кілька мільйонів російських телефонів прийшло посилання із заголовком "Убей Путина". Яку це викликало реакцію – самі можете здогадатися, зокрема й з боку Путіна.

Там ще з 2021 року розробляли операцію, аби виманити мене під різними приводами на конференції, щоб викрасти та вивезти в Росію. Наша команда їх переграла. Це окрема тема.

Глибоко вивчивши через свої контакти та джерела, що там відбувається в Росії, довкола Путіна, хто такий Путін, я прийшов до однозначного висновку: у Росії неможливий державний переворот або військовий заколот, як це було в Чилі, коли туди прийшов Піночет.

Довідка. Августо Піночет – чилійський диктатор, генерал, який прийшов до влади внаслідок державного перевороту 1973 року, поваливши президента-соціаліста Сальвадора Альєнде. Він правив Чилі до 1990 року, встановивши жорсткий авторитарний режим із масовими репресіями.

Я припускаю, що можливий варіант, що це може зробити хтось з близького оточення Путіна. З його "першої ланки оборони". Якщо через якісь риси свого характеру у такої людини з'явиться почуття ненависті та люті до Путіна, то вона може піти на фізичну ліквідацію диктатора.

Це буде героїчний вчинок. Щось подібне було під час замаху на Гітлера у 1938 році у пивному барі Мюнхена. У 1920-х роках він провів там Пивний путч. Цей бар для Гітлера та нацистів став сакральним місцем. Після приходу до влади вони щороку відзначали ті події.

Один робітник, столяр, який працював на військовому заводі, готував замах на Гітлера. Він по ночах довбав колону біля трибуни, де мав виступати Гітлер і заклав туди вибухівку. Гітлер приїхав туди виступати перед соратниками, там зібралася вся верхівка. Чи це містика, чи сатанізм – Гітлер скоротив свій виступ, бо йому потрібно було зустрітися з німецькими генералами, і вийшов.

Потім стався вибух. Якби Гітлер залишався там, то від нього нічого б не залишилося. Цього робітника затримали, при ньому були всі креслення. Його десь більш ніж рік тримали у в'язниці перед стратою. У Гестапо до останнього дня не могли повірити, що це все організувала одна людина. Я дійшов до висновку, що ця людина, простий робітник, зрозуміла – якщо фізично не знищити Гітлера, то його країна втягне світ у Другу світову війну й загинуть десятки мільйонів людей.

Тепер згадайте липень 2024 року – вибори у США та замах на Дональда Трампа. Хлопець зрозумів – якщо він не вб'є Трампа, то не лише його країна, але й увесь світ буде у великому горі. Є люди, які якимось чином відчували, що є загроза планетарного характеру, яка криється в одній особі, якою керує чи диявол, чи якась темна сила.

Проаналізувавши ці замахи, я прийшов до висновку, що такі особи якимось нутром інтуїтивно відчувають можливий замах на себе, підготовку і так далі. І роблять все, навіть перестраховуючись по кілька разів, щоб заколоту чи замаху на вбивство не було.

Багато осіб, які були співучасниками злочинів з Путіним, виконували його злочинні накази або були очевидцями цих вчинених злочинів, були знищені. Путін знищив понад 40 генералів різних силових відомств – з російської армії, ФСБ, міністерства внутрішніх справ, гвардії й так далі.

Наприклад, колишній начальник ГРУ Росії, генерал, який знав про злочини Путіна під час окупації Криму, в Сирії та про інші його вчинки. Здорова людина, яку раптом кладуть у будинок відпочинку, бо погано із серцем. Через 2 дні він помирає від інфаркту.

Ще хтось загинув у ДТП, хтось випав з вікна, хтось застрелився із табельної зброї, хтось загинув на полюванні чи втопився, коли був на рибалці; хтось помер від інфаркту та інсульту. Усі ці приклади, аналіз, дають однозначний висновок, що вони були вбиті.

Наведу ще один приклад. Путін служив у Дрездені у резидентурі Комітету державної безпеки – перше головне управління, зовнішня розвідка. У нього були несанкціоновані контакти з агентами західних спецслужб – ЦРУ та спецслужб ФРН. Десь наприкінці 1988 року була організована внутрішня перевірка КДБ. Генерал, який проводив перевірку, спеціально виїхав туди з делегацією.

Якби це був початок 70-х або 80-х, то після перевірки Путін загримів би на 15 років до тюрми. Його дії кваліфікували б як зраду батьківщини. Генсеком був Михайло Горбачов, коли йшли національно-демократичні процеси. Путіна викликали до СРСР, зняли з посади та відправили радником в університет, де працював Анатолій Собчак, тобто сховали туди.

Той генерал, який проводив розслідування, раптово помер, коли Путін прийшов до влади, тобто Путін зачистив усіх свідків своїх злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Те саме робив і Гітлер, і Сталін.

Хочеться вірити, що знайдеться мужній російський офіцер, який зрозуміє, що відбувається та піде на цей крок (вбивство Путіна – 24 Канал). Мабуть, в мене вже не буде можливості особисто зустрітись з Путіним, але з огляду на міжнародне право, фізичне знищення Путіна – це єдиний шлях до порятунку світу від розв'язання ядерної війни.

Чи могли спецслужби Росії завербувати Трампа?

Трамп поки що не дійшов до фізичних зачисток, але почав юридичні зачистки всіх посадових осіб – і ЦРУ, і ФБР, і міністерства юстиції та представників інших державних установ, які знали про його контакти з Путіним та здогадувалися, що він був завербований КДБ ще в радянські часи.



У мене є всі докази та дослідження. Зайдіть на сайт "Український репортер", там 300 публікацій, які я написав як контррозвідник. Уперше про те, що Трамп міг бути завербований КДБ СРСР, я написав в "Україні молодій" 7 лютого 2018 року. Стаття називається "Ігрища на крові: "фіговий листок" американських санкцій", де я ще тоді показав, як Трамп блокував застосування санкцій проти Путіна та його найближчого оточення.

У Трампа і Путіна на 86% збігаються психотип, характер та відхилення в психіці. А такі речі, як манія переслідування, манія страху, нарцисизм, що на них покладена якась божественна місія, – просто зашкалюють. Але не забувайте про те, що Трамп у Путіна в лещатах, адже усі компроментуючі матеріали про те, як він був завербований агентом ще в радянські часи.

Я це детально розписав у своїх дослідженнях "Агент під псевдонімом "Краснов" – як його фінансували, як рятували від банкрутства через російські фірми, перераховуючи сотні мільйонів доларів.

А ще, найголовніше, чого боїться Трамп, що зараз розгортається у США – файли одного педофіла зі США, який був засуджений і повісився чи помер у тюрмі. Я вам скажу, що ці всі файли, а це були події початку 2000-х років, є у ФСБ Росії. Можна говорити, був чи не був завербований Трамп, але коли оприлюднять ці файли, які вимагають показати у США, то я не знаю, що буде з Трампом, з урахуванням його віку, здоров'я і психічних розладів.

Довідка. Мовиться про Джеффрі Епштейна – американського фінансиста й педофіла, який був заарештований у 2019 році за звинуваченням у сексуальній експлуатації неповнолітніх і помер у тюремній камері за загадкових обставин. Офіційно – самогубство.

"У серпні відбудуться події, які здивують усіх"

На якому етапі війни ми зараз? Наскільки близькі до кінця та яким, на вашу думку, може бути кінець війни?

Я звертаюсь до наших українців. У 2022 році ми здобули ментальну і духовну перемогу над російським фашистом, над "русскім міром" і над Путіним. Усі були впевнені, зокрема аналітики, спецслужби західних країн, військово-політичне керівництво НАТО та США, що нам відведено три дні – захоплений Київ, російські війська на кордоні з Польщею й України, як такої, немає.

Однак Путін, його військові злочинці, генерали та адмірали "обламали зуби". Так звані світові аналітики й керівники розвідслужб Росії, США, Великої Британії і Європи, зганьбилася. Ми вистояли!

Яка кількість населення Росії, і яка кількість населення України? Після повномасштабного вторгнення виїхало шість з половиною мільйонів українців у Європу, втікаючи від війни. А порівняти природні, матеріальні та фінансові ресурси Росії й України? Росія – ядерний монстр, який лякав увесь світ застосуванням ядерної зброї. А ми вистояли!

Наш незламний український дух прокинувся. Ми перемогли духовно і ментально. Нас не злякали, не зламали. Це найбільше дивувало західний світ і найбільше злило Путіна. Він ніколи не допускав, що таке можливо. Тобто ми вже у 2022 році здобули духовну і ментальну перемогу над фашистською Росією, над "русскім міром" і над самим Путіним. Стоїть питання фізичної перемоги, закінчення війни й встановлення справедливого дострокового миру.

Сама історія, сам всесвіт поставив питання – або ми, або вони, третього немає. Або ми знищимо Путіна, російські загарбницькі війська, або вони знищать нас як націю, і Україну як незалежну державу. Це всі ми повинні зрозуміти: і цивільне населення, і військові, і наші західні союзники та партнери.

Я дуже добре знайомий із Джо Байденом. У кінці грудня 2022 року, коли Володимир Зеленський їхав у США, я написав відкритого листа президенту США. Я поставив перед Байденом питання, чому він не застосує ті заходи, які американці застосували проти Югославії, проти Слободана Мілошевича?

Три генерали НАТО звернулись до Байдена і показали, як можна зупинити повномасштабне вторгнення Росії ще у 2022 році. П'ятдесят пілотів F-16, які вже були у відставці, але могли літати, звернулись до Байдена з проханням, щоб їм дозволи вилетіти в Україну та базуватися на військових аеродромах країн НАТО – Румунія, Польща, Болгарія, щоб брати участь в захисті України. Нікого вчити не треба було. Байден і багато інших злякалися.

Щодо завершення війни, то вона обов'язково завершиться. Я скажу вам одну річ: у серпні відбудуться події, які для багатьох будуть величезним здивуванням і, можливо, величезною несподіванкою, так само як і для всього світу. Щось подібне до того, як ніхто ніколи не думав, що молодь вийде на мирні мітинги. Те, що було, коли хотіли позбавити незалежності САП і НАБУ.

Відбудеться щось таке, від чого весь світ буде здивований. Як здивувалися, коли ми зупинили Путіна, зупинили його війська під Києвом, потім викинули з Київської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей.

Світ просто не розумів, що відбувається. Так само як не розуміє, що таке український дух. Коли відбувається щось таке критичне, що загрожує твоїй родині, твоїй дружині, твоїм дітям, твоїм онукам, то всередині українців виникає те, що дивує або навіть лякає світ.

Європейський Союз боїться перемоги України над Путіним та капітуляції Росії з однієї причини – величезна з величезними ресурсами, а найголовніше – збройними силами. Україна – єдина країна у світі, яка воює четвертий рік з ядерною державою і вистояла. Ви розумієте, що відбувається в психології у європейців? Я знаю їх "як свої п'ять пальців".

Вони бояться цього. Вони ще чогось думають, що Україна захоче зайти військами в Західну Європу, аби наводити там порядок. Ми вас (європейців – 24 Канал) рятуємо, щоб до вас Путін не зайшов. Я вже не знаю, скільки це пояснювати своїм колегам із європейських інституцій.

Тепер ситуація – що кричав Трамп, коли балотувався кандидатом в президенти? 24 години й Путін припинить війну. Трамп кричав, давав Путіну ультиматум 50 днів, потім 10 чи 12. Ну і що? Трамп кричав про застосування пекельних санкцій. Він до цього часу їх застосував?

Зі своїм величезним життєвим досвідом, найперше, як слідчий, як начальник відділу військової контррозвідки, я знаю, кому можна вірити, а кому ні. Є особи, які є патологічними брехунами та маніпуляторами. Тому зустрічі між Трампом, Путіним та Зеленським щодо завершення війни не буде. Путін на це не піде.

У міжнародному сенсі Путін опущений нижче плінтуса. Міжнародний суд визнав його воєнним злочинцем і видав ордер на арешт. Понад сто країн світу, які підписали статут міжнародного кримінального суду, зобов'язані, якщо він з'явиться в цих країнах, його арештувати. Чому Путін не літає по світу, як раніше? Єдина причина – тваринний страх. Ним керує інстинкт самозбереження.