Хто там захопив 93% Луганщини, брехливі орки, – Гайдай передав "привіт" із Сєвєродонецька
27 березня 2022 , 11:53Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Гайдая
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай передав "привіт" окупантам з українського Сєвєродонецька.
Чиновник спростував фейки російських загарбників про захоплення більшої частини Луганщини.
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Хто там захопив 93% Луганщини, брехливі орки? Привіт з українського Сєвєродонецька,
– сказав глава ОВА.
Гайдай наголосив, що українці разом будуть воювати та боротись за свою Батьківщину. Перемога буде за нами.
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