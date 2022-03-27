Хто там захопив 93% Луганщини, брехливі орки, – Гайдай передав "привіт" із Сєвєродонецька

27 березня 2022 , 11:53
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Джерело:

фейсбук Сергія Гайдая

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай передав "привіт" окупантам з українського Сєвєродонецька.

Чиновник спростував фейки російських загарбників про захоплення більшої частини Луганщини.

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Хто там захопив 93% Луганщини, брехливі орки? Привіт з українського Сєвєродонецька,
– сказав глава ОВА.

Гайдай наголосив, що українці разом будуть воювати та боротись за свою Батьківщину. Перемога буде за нами.

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Автор: Ольга Музика