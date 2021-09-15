Вибух у Дніпрі: що відомо про загиблого ветерана Олексія Кавлака

У результаті вибуху автівки у Дніпрі 15 вересня загинули двоє людей. Одним із них був ветеран АТО Олексій Кавлак.

У фейсбуці Кавлака зазначено, що він жив у Києві. Ймовірно, він був членом "Українського легіону".

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Що відомо про загиблого

Він працював в організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу. Кавлак проводив відповідні тренінги. Останній допис на сторінці чоловіка був опублікований 12 вересня. Він підписав його хештегом "Заради кожного життя". Під дописом були світлини надання домедичної допомоги на вулиці.

Олексій мав патріотичну позицію. Наприклад, він публікував дописи до Дня прапора та Дня Конституції. Чоловік мав позивний "Змій", був командиром взводу Київської Святошинської роти, повідомляє Obozrevatel.

Що загиблий робив в Дніпрі

Олексій разом з товаришами приїхали в Дніпро ще на День міста, який святкували 11 вересня. Вони брали участь у кількох заходах. Наприклад, у тих же майстер-класах з надання домедичної допомоги.

Загиблий Олексій Кавлак / Фото з його фейсбук-сторінки

Що відомо про вибух у Дніпрі

На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі вранці 15 вересня вибухнула автівка. Двоє людей були в машині. На жаль, вони загинули.

Авто спалахнуло, але згодом пожежу загасили. У поліції кажуть, що це був теракт. Однак точна причина вибуху поки невідома.

Обставини з'ясовують правоохоронці.