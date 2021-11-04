З "Борисполя" в Мінстратегпром через митницю: біографія Павла Рябікіна

Павла Рябікіна призначили главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він був керівником Державної митної служби, а перед цим – директором аеропорту "Бориспіль".

Рябікін очолював митницю майже рік – з 18 листопада 2020 року. Що відомо про політика – читайте у матеріалі.

До теми Павла Рябікіна призначили главою Мінстратегпрому

Топменеджер, політик, дипломат: як формувався Рябікін

Павло Рябікін народився у Києві у 1965 році. Батько Павла Борис – був радянським режисером музичних театрів, головним режисером Київського театру оперети, а згодом – Одеського оперного театру.

Перед навчанням в університеті протягом 1983 – 1985 років Павло Рябікін служив у армії. Здобув фах юриста-міжнародника в Київському університеті імені Тараса Шевченка, закінчивши у 1989 році факультет міжнародних відносин і міжнародного права. Згодом там же – аспірантуру.

Кар'єру починав у 1989 році як юрист-консультант в різних компаніях.

З 1992 року став адвокатом Київської міської колегії адвокатів, паралельно працював юристом.

У 2005 – 2006 роках був заступником Міністра транспорту та зв'язку України.

Протягом 2009 – 2010 років – надзвичайним і повноважним послом України в Данії.

Два роки працював заступником директора-начальника порту "Рекреаційно-оздоровчого центру "Зелений порт". Ще рік – заступником голови КМДА.

Тільки у 2017 році очолив аеропорт "Бориспіль". Тоді ж посів друге місце в рейтингу кращих менеджерів України.

Конкурс на очільника митниці

Рябікін тричі був нардепом: двічі безпартійним, один раз – від УДАРу.

У жовтні 2020 року Павло Рябікін виграв конкурс на посаду голови митниці.

Впродовж 3 тижнів Рябікін проходив спеціальну перевірку. Тому контракт на проходження держслужби підписав згодом. Рішення про його призначення схвалив Кабінет Міністрів України під час свого засідання 18 листопада 2020 року.

У грудні 2020 року з'явилась інформація про його відставку, проте вона не відповідала дійсності.

Статки родини Павла Рябікіна

Згідно з декларацією Павло Рябікін одружений з Галиною Рябікіною.

Згідно з декларацією, Павло Рябікін вказує майно своє та дружини. Разом вони володіють:

6 квартирами та 2 земельними ділянками;

6 цінними наручними годинниками та 1 настільним швейцарської марки Jaeger-LeCoultre Atmos;

7 водними засобами, 6 автомобілями – зокрема BMW, Mercedes Benz, Dodge, Jaguar, AUDI, Land Rover;

у дружини є колекція ювелірних виробів, а також нематеріальні активи. Вона також має дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

Зв'язки з Резніковим, Кличком та Єрмаком: що відомо

Перед призначенням Павла Рябікіна главою митниці журналіст Юрій Бутусов писав, що:

Володимиру Зеленському цю кандидатуру запропонував Андрій Єрмак, який зі свого боку отримав її від віцепрем'єра Олексія Резнікова;

і Андрій Єрмак, і Олексій Резніков раніше перетиналися з Павлом Рябікіним, коли той працював у КМДА;

призначення Рябікіна погоджував особисто Володимир Зеленський й це наслідок домовленостей ОП з олігархічними групами.

Окрім того, Павло Рябікін став відомим у політичних колах як юрист нафтогазового олігарха Ігоря Бакая. Разом вони були в партії "Демократичний союз".

Зі свого боку Ігор Бакай багато років тому опікувався кар'єрою боксерів братів Кличків. Так познайомилися Павло Рябікін і Віталій Кличко.

Окрім того, Сергій Лещенко писав, що Льовочкін, Мартиненко й Фірташ були партнерами Рябікіна в бізнесі на території України й за її межами:

мовиться про комплекс відпочинку "Маячок", який контролюють Рябікін і Фірташ з Льовочкіним;

він пов'язаний і з Миколою Мартиненком – вони створили у Швейцарії підприємство, яке очолював Рябікін, а належало воно Мартиненку.

Рябікін спростовував дані, що очолив митницю, завдяки другу Резнікову

У червні 2021 року тодішній глава Державної митної служби Павло Рябікін спростовував інформацію про те, що потрапити в ДМС йому допоміг віцепрем'єр і його друг Олексій Резніков. Він запевнив, що говорив про призначення безпосередньо з Володимиром Зеленським.

Тоді ж Рябікін пояснював – на митниці одна концептуальна проблема. З одного боку люди, які вважають митницю найбільш корумпованим держорганом, а з іншого – влада, яка постійно вимагає наповнювати бюджет.

І тут ти потрапляєш на шпагат: починаєш працювати з персоналом, оновлюючи і звільняючи, і відразу просідають платежі в бюджет,

– зазначав тодішній очільник митниці.

Згодом у під час засідання 15 вересня Кабмін перепризначив Павла Рябікіна очільником Державної митної служби вдруге. У серпні посадовець знову переміг у конкурсі на цю посаду.