Хто влаштує "Лебедине озеро" для Путіна

Росіянам зараз немає потреби показувати балет. Вони одного дня зіштовхнуться з ним на екранах своїх телевізорів цілком і повністю раптово. Про це в ексклюзивному блозі для 24 каналу заявив Богдан Петренко.

Остання вистава кривавого карлика

Потім виступить, скажімо, Шойгу і скаже: "Це Путін запровадив авторитаризм, нападав на інші країни, ми його насварили, а він з переляку помер. Ну і ми вирішили колишнього президента спалити, як Гітлера".

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За іншим сценарієм, "Лебедине озеро" стане результатом дій російського суспільства. Щоправда, до цього треба буде докластися і нам зі свого боку.



Кривава епоха Путіна закінчиться трансляцією "Лебединого озера", як це вже було з його попередниками / Фото Getty Images

Якщо ми йому тут дамо на горіхи, то інформаційна бульбашка, котра огортає росіян, трісне. І тоді – начувайся Путін. Відбудеться російський бунт. Беззмістовний і нещадний.

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