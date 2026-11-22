Російський диктатор Володимир Путін після контактів у Китаї несподівано виступив із пропозицією запросити європейських представників до Москви для безпекових переговорів. Така ініціатива викликала чимало запитань щодо того, чи наважиться хоч хтось із лідерів ЄС ступити на поріг Кремля.

Попри відверту абсурдність пропозиції, певні дипломатичні контакти на території агресора все ж не виключаються. Про це 24 Каналу розповів політолог та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що топпосадовці Європейського Союзу за жодних умов не приймуть таких кремлівських запрошень. Водночас візити окремих західних представників нижчого рангу все ж можуть відбутися в межах підготовчих процесів.

Хто з європейських представників може вирушити до Росії

Експерт переконаний, що публічні заклики Москви мають суто маніпулятивний характер, тому лідери ЄС не братимуть участі в кремлівських виставах. Проте технічні контакти дипломатів перед реальними перемовинами залишаються можливими.

Кайя Каллас і Урсула фон дер Ляєн не поїдуть, звісно, але певні дипломати і емісари цілком можуть поїхати. І якщо це буде компонентом якихось підготовок якихось перемовин на нейтральному майданчику,

– пояснив Богданов.

Політолог припустив, хто з Європи може поїхати до Москви: дивіться відео

За словами політолога, якби Путін мав реальне бажання домовлятися, переговори давно могли б відбутися на нейтральній території – наприклад, у Стамбулі, Дубаї, Досі або Астані. Натомість диктатор продовжує висувати абсурдні вимоги щодо кордонів НАТО 1997 року чи виходу Фінляндії з Альянсу.

Поки ці умови на столі, немає сенсу ніде збиратися, тому що це нереальні умови, які вочевидь висуваються, щоби зірвати перемовний процес,

– наголосив експерт.

Богданов додав, що поведінка та заяви російського диктатора свідчать про повний провал його очікувань від переговорів на саміті в Шеньчжені. Коли ситуація виходить з-під контролю, очільник Кремля традиційно вдається до звичної тактики залякування.