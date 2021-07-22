Ім'я тітки дівчинки – Христина Крюкова. Вона робить ін'єкції – так звані "уколи краси"

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"А вам батьки не давали спробувати?"

Косметологиня в мережі одразу ж відреагувала на безліч негативних коментарів, що посипалися після розголосу ситуації. Цікаво, що вона зовсім не вважає себе винною. Жінка зазначає, що всім колись батьки давали спробувати курити чи вживати алкоголь. І вона не вбачає у цьому нічого поганого.

А вам ваші батьки не давали пива спробувати або вина, спробувати покурити? Мені давали! Пишіть, що хочете там, хоч в*акайтеся – мені все одно! Такі всі святі там сидите, що аж тошно від вас!

– написала Христина Крюкова.



Та сама Христина Крюкова, що дозволила своїй 7-річній племінниці курити кальян / Фото взято з видання Newsroom

Не перший скандал

Жінка вже "прославилася" у червні 2020 року після конфлікту з відомою харківською блогеркою Тетяною Коряк. Вона звинуватила косметологиню та її чоловіка в тому, що вони спотворили груди її подрузі.

Незабаром невідомі спалили авто Тетяни Коряк, що стояло біля її дому. У той же день поліція затримала 32-річного підозрюваного. Ним виявився чоловік косметолога Христини Крюкової. У той час йому загрожувало до 10 років позбавлення волі.

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