Хто може вести переговори з Путіним після перемоги Зеленського: Тука назвав ім'я

Якщо Володимир Зеленський переможе на виборах та стане президентом України, переговори з лідером Росії Володимиром Путіним буде проводити його кум Віктор Медведчук.

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в інтерв'ю UA portal заявив, що перемога Зеленського на виборах являє загрозу національній безпеці країни.

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Проте, справа не в людині, яка буде обіймати посаду президента. Важливо, аби глава держави мав сильну та патріотичну команду.

"Справа в тих людях, яких Зеленський за собою веде. А цих людей я не знаю, тому не виключаю, що серед них можуть бути люди небезпечні для України", – сказав Тука.

Через лідерство артиста на президентських виборах, сьогодні підвищується небезпека реваншу проросійських сил в Україні. Адже після перемоги Зеленського може змінитися формат переговорів з Путіним.

У разі перемоги Володимира Зеленського, я прогнозую, що ці переговори може проводити безпосередньо сам Медведчук. Це може призвести до того, що буде реалізований "мирний план" Медведчука. Автономізація Донбасу, можливість вето на зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні рішення центрального уряду і подібні речі,

– підсумував чиновник.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що вибори в Україні ще не закінчилися. Він нагадав, що має бути другий тур, тому "поки давати якісь висновки офіційні рано, потрібно почекати". Крім того, Пєсков не розповів і про ставлення до результату Володимира Зеленського, лідируючого за підсумками першого туру.

Які попередні результати виборів?Після підрахунку ЦВК понад 97% голосів Володимир Зеленський набирає 30,26% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,92%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,38% виборців, за Юрія Бойка – 11,66%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.