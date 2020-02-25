Хто придумав українців? Урок історії від Путіна

Можна було б подумати, що за час свого перебування на посаді президента Росії Путін повірив у свою місію правителя, став вивчати історичні книги і, нарешті, отримав можливість поділитися набутих знань з людьми.

В последнем выпуске многосерийного интервью, подготовленного российским информационным агентством ТАСС, очевидно, к 20-летию прихода Владимира Путина к власти, кремлевский обитатель выступает в роли не просто умудренного опытом государственного деятеля, а настоящего специалиста по отечественной истории.

К слову: Почему Путин лжет о событиях Второй мировой?

Он объясняет собеседнику, где правильно ставить ударение в слове "украинец" (Путин ставит неверно, но ради него можно и пересмотреть языковые нормы). Объясняет, как должны вести себя "нормальные" украинские националисты (дружить с Россией). Заодно рассказал, что украинцев (где бы ударение не стояло) придумал… австрийский Генштаб.

Можно бы подумать, что за время своего пребывания на посту президента России Путин поверил в свою миссию правителя, стал штудировать исторические книги и, наконец-то, получил возможность поделиться благоприобретенными знаниями с людьми. Но меня не покидает смутная уверенность в том, что рассказанное Путин прочитал и узнал намного раньше, когда еще ни о каком президентстве и не помышлял, а думал исключительно о том, где бы ему устроиться после увольнения из КГБ.

В конце концов, все мы с Путиным – из одной эпохи. Эпохи, в которой главным историческим авторитетом советского обывателя – будь то партийный чиновник среднего звена или рядовой чекист – был беллетрист Владимир Пикуль. Это его вздох об утраченной империи, которую сгубили чужие генштабы и люди известного вероисповедания, до сих можно услышать в высказываниях постаревших поклонников.

Конечно, Путин мог и не читать Пикуля. Он вообще мог ничего не читать. Возможно, ему рассказали старшие товарищи. Потому что в те времена пересказ фабул Пикуля – вместе с разговорами об австрийском Генштабе, придумавшем украинцев, а также с протоколами сионских мудрецов и прочим безумием – был джентльменским набором каждого партийного чиновника, каждого чекиста, который уже собирался ограбить Родину, но пока еще не знал, как, и оттого любил ее все сильнее. Это как бы прилагалось к пайку.

Правление Путина – отличная иллюстрация того, что происходит, когда на трон с ногами забирается высокопоставленный обыватель, уверовавший в свою миссию и при этом несущий все тот же багаж невежества, который он считает "образованием". Обыватель, который может поправлять ученых и рассказывать населению "правду" об исторических фактах, исходя из одного только веса своей должности. Обыватель, одержимый уже не только властью и заработком, но необоримым желанием попасть в мавзолей. Но при этом продолжающий воспринимать Пикуля или какого-нибудь философа Ильина из новомодного чекистского набора – историческим путеводителем.

Что следует из этих исторический убеждений высокопоставленного обывателя, мы тоже знаем. Отнюдь не только нескончаемое интервью ТАСС, порезанное на десятки кусков, чтобы было не так скучно. Следует еще и война, которую Путин начал, чтобы сделать украинские земли российскими, украинских националистов – хорошими, а на самих украинцах – правильное ударение, желательно с помощью "градов".

И это ведь еще не конец его миссии. Кто его знает, что он там еще запомнил у Пикуля…

Источник: Детали

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