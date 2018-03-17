13:30
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Блоги Віталій Кулик
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Віталій Кулик

Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко

2427
Надія Савченко
Надія Савченко / Вголос

У ЗМІ потрапили окремі фрагменти можливого звинувачення нардепа Надії Савченко в підготовці державного перевороту. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є докази участі Наді у змові з метою силового повалення нинішнього конституційного ладу та масового вбивства у Верховній Раді.

Вже через годину після виступу очільника ГПУ в парламент надійшло представлення на позбавлення депутатської недоторканості Савченко та її арешт. Луценко не блефував.

Читайте також: "Обпеклися всі": Геращенко пояснила, чому ситуація з Савченко ускладнює питання заручників

Схоже, цього разу ми маємо справу не з фейсбучною бравадою, а з задокументованими фактами і доказовою базою. За моєю інформацією, слідчі мають кілька терабайтів записів, де фігурує Надя, її контакти з Рубаном, з офіцерами, агентами ГРУ та СБУ, де вони конкретно обговорюють майбутню "революцію".

Перед візитом на допит у СБУ Савченко фактично визнала свою провину:

Хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликав Майдан? Хто не думав підірвати Банкову чи Верховну Раду? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки ледачий. У нас про це говорять всі. В соцмережах гуляє запис, що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі.

Так, владу в Україні традиційно не люблять, і вона сама дає для цього підстави. Правлячий клас не здатний до самообмеження. Крім того, Революція не закінчена. Картинка з палаючою Верховною Радою набрала найбільше репостів та лайків за всю історію укрнету. Починаючи з 2015 року в суспільстві ширяться ідеї силового сценарію зміни влади. Про переворот та хунту говорять обивателі та зрадофіли.

Але що натомість?

План Наді Савченко "про зміну системи", який вона презентувала? В мене великі сумніви, що вона сама зрозуміла хоча б половину з того, що там пропонується.

На відміну від таксистів та обивателів, які пліткують про переворот та викликають на кухнях дух Адольфа Віссаріоновича Піночетенка, Надія Савченко — народний депутат України, донедавна член комітету з нацбезпеки (сьогодні її виключили). Вона наділена мандатом народної довіри. Окрім того, Савченко від розмов та солодких мрій про хунту перейшла до конкретної справи. Почала цей самий переворот готувати.

Читайте також: Я кину в обличчя президента цю зірку, – Савченко щодо пропозиції позбавити її звання Героя

Для того, аби вв’язатися в цю історію, Савченко не потрібні були навіть куратори з РФ. Вона могла сама повестися на провокацію та повірити у власну місію. Такий у неї психотип.

Що далі? Для мене питання лише в тому, коли слідчі презентують свій "улов" і який виберуть сценарій?

З одного боку, цю історію можна використати для того, щоб організувати показовий процес над Савченко, і, таким чином, дати сигнал опозиції про небезпеку для організаторів будь-яких спроб силових акцій перед виборами в Україні. А з іншого — це може бути довга історія: Савченко можуть використовувати "вдовгу" для звинувачення тієї ж Юлії Тимошенко в тому, що прихід Савченко у Верховну Раду є саме її політичною відповідальністю, адже Савченко була №1 у списку Тимошенко. Оскільки Савченко у ВР є результатом такої собі нерозбірливості Тимошенко, вона і несе за це відповідальність.

Далі будуть проводити такі паралелі: контакти Савченко і Тимошенко з Медведчуком, план врегулювання, який розробила Тимошенко і який збігається по деяких позиціях із тим, що говорять Савченко і Медведчук, що може бути в інтересах Росії, і так далі. Тобто це буде дискредитація Тимошенко. І це — "міна", яка закладається під виборчу кампанію.

Контрдіями Тимошенко буде звинувачувати Порошенка в тому, що саме він надав Надії Савченко звання Героя України, хоча великих підстав для цього не було.

Тобто в цій ситуації є неприємний момент і для Тимошенко, і для Порошенко.

Але є ще третя складова — за великим рахунком історія з Савченко і затримання Рубана, як би не відмежовувався від цієї історії сам Медведчук, відчутно б'є по ньому. Схоже, на Банковій є певні протиріччя між Порошенком і Медведчуком. Замінити переговірника з Путіним Порошенко не може, а от послабити вплив і створити вигідну для себе позицію з Медведчуком — може. В результаті цього відбувається ще більша демонізація образу Медведчука. І відтак про жодні політичні проекти, де б він міг фігурувати або бути основним гравцем, уже не йдеться. Тобто для нього як публічного політика політичної перспективи в Україні немає. Він приречений бути в тіні.

У будь-якому разі історія Наді Савченко ще не закінчена… Далі буде.

Джерело: Хвиля

Читайте також: "На голову не налазить": як світ реагує на ситуацію з Савченко

Автор: Віталій Кулик
Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Скандал Юлія Тимошенко Петро Порошенко Публікації Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 2418
Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
сьогодні, 11:21 Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
47230
День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
сьогодні, 10:00 День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
Настя Сукач 2498
Опровергаем один из главных мифов
сьогодні, 08:41 Опровергаем один из главных мифов "ЛНР"
Ольга Черненко 2451
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 березня, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 1165
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук