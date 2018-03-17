Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко

У ЗМІ потрапили окремі фрагменти можливого звинувачення нардепа Надії Савченко в підготовці державного перевороту. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є докази участі Наді у змові з метою силового повалення нинішнього конституційного ладу та масового вбивства у Верховній Раді.

Вже через годину після виступу очільника ГПУ в парламент надійшло представлення на позбавлення депутатської недоторканості Савченко та її арешт. Луценко не блефував.

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Схоже, цього разу ми маємо справу не з фейсбучною бравадою, а з задокументованими фактами і доказовою базою. За моєю інформацією, слідчі мають кілька терабайтів записів, де фігурує Надя, її контакти з Рубаном, з офіцерами, агентами ГРУ та СБУ, де вони конкретно обговорюють майбутню "революцію".

Перед візитом на допит у СБУ Савченко фактично визнала свою провину:

Хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликав Майдан? Хто не думав підірвати Банкову чи Верховну Раду? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки ледачий. У нас про це говорять всі. В соцмережах гуляє запис, що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі.

Так, владу в Україні традиційно не люблять, і вона сама дає для цього підстави. Правлячий клас не здатний до самообмеження. Крім того, Революція не закінчена. Картинка з палаючою Верховною Радою набрала найбільше репостів та лайків за всю історію укрнету. Починаючи з 2015 року в суспільстві ширяться ідеї силового сценарію зміни влади. Про переворот та хунту говорять обивателі та зрадофіли.

Але що натомість?

План Наді Савченко "про зміну системи", який вона презентувала? В мене великі сумніви, що вона сама зрозуміла хоча б половину з того, що там пропонується.

На відміну від таксистів та обивателів, які пліткують про переворот та викликають на кухнях дух Адольфа Віссаріоновича Піночетенка, Надія Савченко — народний депутат України, донедавна член комітету з нацбезпеки (сьогодні її виключили). Вона наділена мандатом народної довіри. Окрім того, Савченко від розмов та солодких мрій про хунту перейшла до конкретної справи. Почала цей самий переворот готувати.

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Для того, аби вв’язатися в цю історію, Савченко не потрібні були навіть куратори з РФ. Вона могла сама повестися на провокацію та повірити у власну місію. Такий у неї психотип.

Що далі? Для мене питання лише в тому, коли слідчі презентують свій "улов" і який виберуть сценарій?

З одного боку, цю історію можна використати для того, щоб організувати показовий процес над Савченко, і, таким чином, дати сигнал опозиції про небезпеку для організаторів будь-яких спроб силових акцій перед виборами в Україні. А з іншого — це може бути довга історія: Савченко можуть використовувати "вдовгу" для звинувачення тієї ж Юлії Тимошенко в тому, що прихід Савченко у Верховну Раду є саме її політичною відповідальністю, адже Савченко була №1 у списку Тимошенко. Оскільки Савченко у ВР є результатом такої собі нерозбірливості Тимошенко, вона і несе за це відповідальність.

Далі будуть проводити такі паралелі: контакти Савченко і Тимошенко з Медведчуком, план врегулювання, який розробила Тимошенко і який збігається по деяких позиціях із тим, що говорять Савченко і Медведчук, що може бути в інтересах Росії, і так далі. Тобто це буде дискредитація Тимошенко. І це — "міна", яка закладається під виборчу кампанію.

Контрдіями Тимошенко буде звинувачувати Порошенка в тому, що саме він надав Надії Савченко звання Героя України, хоча великих підстав для цього не було.

Тобто в цій ситуації є неприємний момент і для Тимошенко, і для Порошенко.

Але є ще третя складова — за великим рахунком історія з Савченко і затримання Рубана, як би не відмежовувався від цієї історії сам Медведчук, відчутно б'є по ньому. Схоже, на Банковій є певні протиріччя між Порошенком і Медведчуком. Замінити переговірника з Путіним Порошенко не може, а от послабити вплив і створити вигідну для себе позицію з Медведчуком — може. В результаті цього відбувається ще більша демонізація образу Медведчука. І відтак про жодні політичні проекти, де б він міг фігурувати або бути основним гравцем, уже не йдеться. Тобто для нього як публічного політика політичної перспективи в Україні немає. Він приречений бути в тіні.

У будь-якому разі історія Наді Савченко ще не закінчена… Далі буде.

Джерело: Хвиля

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