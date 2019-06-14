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      Хто відвідував Банкову після інавгурації Зеленського

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      Адміністрація президента на Банковій
      Адміністрація президента на Банковій / informator.news

      За тиждень після інавгурації президента Володимира Зеленського на Банкову приходили директор НАБУ, голова Вищого антикорупційного суду, актори Студії "Квартал 95", а також телевізійники.

      Всі вони відвідували АП у першій половині дня та заходили через відкритий вхід з вулиці Лютеранської, повідомили журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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      Представники медіа та "Кварталу 95"

      24 травня з Адміністрації президента вийшов телеведучий та генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов. За його словами, він відвідав офіс нового президента "з особистих питань".

      Василь Голованов
      Василь Голованов відвідав Адміністрацію президента

      Що ще відомо про Голованова? Автор піар-фільму про депутата від "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Кононенка. Знімав фільм телепродакшн GOODMEDIA, керівником та засновником якого донедавна був Кирило Тимошенко – наймолодший заступник глави Адміністрації президента Зеленського. Нині компанія змінила керівника, однак її власником досі лишається Тимошенко.

      29 травня до АП прийшли голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія та гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко. Аласанія прийшов на зустріч з Кирилом Тимошенком – поговорити щодо подальшої роботи та фінансування каналу.

      Олександр Ткаченко говорити журналістам, до кого він йде, відмовився. 9 червня Ткаченко опинився у першій десятці списку партії Зеленського "Слуга народу", яка братиме участь у парламентських виборах.

      Олександр Ткаченко
      Олександр Ткаченко

      Окрім медійників, Адміністрацію президента відвідали екс-колеги Зеленського по "Кварталу 95" – актори Юрій Корявченков та Міка Фаталов.

      "Зе-команда"

      28 травня на зустріч президента з представниками МВФ приходили перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк та виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. У той же день Данилюк та Устенко посіли офіційні посади – Данилюк став секретарем РНБО, а Устенко – радником Зеленського.

      Приходили до АП й неофіційні представники команди президента – екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус та нардеп Сергій Лещенко.

      Айварас Абромавичус
      Айварас Абромавичус біля АП

      12 червня Абромавичуса президент призначив членом Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

      Посадовці часів Порошенка

      24 травня прийшов голова Служби безпеки України Василь Грицак – як він сказав, на робочу нараду. За чотири дні до того очільник силового відомства подав у відставку.

      Василь Грицак
      Василь Грицак прибув до АП на нараду

      За його словами, він може проконсультувати призначеного Зеленським заступника голови СБУ Івана Баканова з усіх важливих питань. Поки ж Верховна рада не проголосувала за відставку, Грицак офіційно пішов у відпустку. Його обов'язки виконує Баканов.

      7-го червня до АП навідався чинний голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. За його словами, на зустріч із Рябошапкою, – обговорити нюанси закону "Про Вищий антикорупційний суд".

      Сама ідея Антикорупційного суду, який є відносно невеликою судовою інстанцією – щоб ці складні резонансні справи, топ-корупція розглядалася саме в цьому суді. Щоб колегії суддів не мали великого навантаження, щоб наші справи читалися не по півтора року, а за декілька днів чи тижнів, і ця справа рухалася набагато швидше,
      – прокоментував очільник НАБУ.

      За 20 хвилин після його візиту до Адміністрації прийшла новообрана голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, однак пояснювати журналістам мету свого візиту вона не стала.

      29 травня на зустріч з Андрієм Богданом прийшов екс-радник президента Порошенка Ігор Уманський. Він розповів журналістам, що говорив з Богданом щодо отримання посади за нової влади, однак це поки тільки на стадії переговорів.

      Ігор Уманський
      Ігор Уманський

      Приблизно о 21:00 до АП заїжджав депутат парламентської фракції "Народний фронт" Павло Унгурян. Сказав, що прийшов, аби запросити працівників Адміністрації президента на Національний молитовний сніданок. Можливі перемовини щодо призначення на посаду в нову політичну команду Унгурян заперечив.

      Куди може переїхати Адміністрація президента Зеленського: читайте тут

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      Теги: Новини України Розслідування Адміністрація Президента Володимир Зеленський Призначення Зеленського Сергій Лещенко Айварас Абромавичус Руслан Рябошапка Артем Ситник Медіа Квартал 95 Василь Грицак Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
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