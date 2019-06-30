Хто з українських міністрів отримав найбільшу зарплату у травні
Найбільшу зарплату у травні серед усіх українських міністрів отримав глава МЗС Павло Клімкін. За місяць він заробив 130 тисяч гривень, що становить понад 31 мінімальну зарплату.
Рейтинг зарплат міністрів за травень:
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- Ігор Жданов. Міністр молоді та спорту отримав 118 тисяч 200 гривень зарплати, свідчать дані секретаріату уряду і міністерств, повідомляє "Українські Новини".
- Степан Полторак. Міністрові оборони виплатили 85 тисяч 800 гривень, але суму нарахованих грошей у Міноборони не вказали.
- Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр отримав 37 тисяч 500 гривень зарплати.
- Уляна Супрун. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я отримала 32 тисячі 100 гривень.
- Ігор Насалик. Міністр енергетики та вугільної промисловості отримав 28 тисяч 300 гривень.
- Юрій Стець. Міністр інформаційної політики отримав 16 тисяч 500 гривень.
- Арсен Аваков. Відповіді не надали.
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