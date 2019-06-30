Хто з українських міністрів отримав найбільшу зарплату у травні

Найбільшу зарплату у травні серед усіх українських міністрів отримав глава МЗС Павло Клімкін. За місяць він заробив 130 тисяч гривень, що становить понад 31 мінімальну зарплату.

Рейтинг зарплат міністрів за травень: Дізнайтеся, якою була перша зарплата Зеленського на посаді президента Ігор Жданов. Міністр молоді та спорту отримав 118 тисяч 200 гривень зарплати, свідчать дані секретаріату уряду і міністерств, повідомляє "Українські Новини". Степан Полторак. Міністрові оборони виплатили 85 тисяч 800 гривень, але суму нарахованих грошей у Міноборони не вказали. Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр отримав 37 тисяч 500 гривень зарплати. Уляна Супрун. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я отримала 32 тисячі 100 гривень. Ігор Насалик. Міністр енергетики та вугільної промисловості отримав 28 тисяч 300 гривень. Юрій Стець. Міністр інформаційної політики отримав 16 тисяч 500 гривень. Арсен Аваков. Відповіді не надали. Читайте також: В Україні зменшилась середня зарплата: хто і де заробляє найбільше