Хтось у депресії, хтось на передовій, а хтось не зрозумів, – Арахамія про "зраду" у мережі

Попередні результати переговорів між Україною та Росією в Туреччині щодо припинення війни викликали чималу хвилю обговорень в соціальних мережах. Не всі відгуки були схвальними. Тож учасники української делегації отримали чимало критики.

Одним з учасників української делегації на переговорах з Росією є голова франції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Він відреагував на звинувачення у зраді, які лунають в соціальних мережах.

До теми Українська делегація не робить нічого без консультацій з військовими, – Арахамія

В інтерв'ю Арахамія одразу відкинув можливість, що це можуть бути боти.

Є багато людей. Хтось в стадії депресії через війну. Хтось на передовій, і йому будь-яка думка, що треба сідати та домовлятися з Росією – сама по собі огидна, не зважаючи, що там буде написано, окрім договору про капітуляцію Росією. А все решта – це не компроміс, а зрада. А є люди, які не розібралися, і вони обережно засмучені,

– заявив Арахамія.

За словами політика, щоб серед українців було менше таких розчарованих, їх треба роз'яснювати усі деталі. Але це мають робити не представники переговорної групи, а дипломати та експерти.

Він також заспокоїв усіх, що озвучені після переговорів деталі – це не підписані документи. І переговорний процес ще триває.

Зрада в Росії

За словами Арахамії, в Росії теж негативно прийняли результати переговорів. Але там причина негативу – у викривленій реальності через діяльність пропаганди. Адже там довший період "накручували" населення на війну проти України, а тепер виявляється, що російська армія змушена відступати від Києва, а сама Росія може бути гарантом безпеки для України.

Чи не найбільше дісталося голові російської делегації – Володимиру Мединському, колишньому міністру культури. Саме йому належить фраза "рашка – говняшка" та про "зайву хромосому в росіян" (зайва хромосома є причиною синдрому Дауна). А під час переговорів з Україною він злякався антисептика на столі.

За словами Арахамії, росіяни настільки розлючені зараз через ці переговори, що Мединському надали охорону.

Це створює додатковий тиск на російську делегацію, яка "буде приперта суспільною думкою у своїй державі", переконаний Арахамія.

Наступний раунд переговорів Україна та Росія проведуть 1 квітня. Однак він відбудеться вже в режимі онлайн.