Хтось ловить нічні патрулі, – Арестович пояснив велике число мертвих окупантів у Мелітополі

Хоч і Мелітополь тимчасово захоплений російськими військами, в ньому і далі гинуть окупанти. Просто в місті почали "ловити" нічні патрулі.

Тому тіла росіян звідти везуть на батьківщину з пораненнями різних типів. Про це 19 квітня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ефірі ютубу "Фейгин live".

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Росіяни мали бути готовими

Українська розвідка встановила, що від 20 березня по 12 квітня в окупованому місті загинули понад 70 російських військових.

Ножові та вогнепальні поранення. Якщо ці дані подає Генеральна розвідка України, то це не само собою відбувається,

– сказав Олексій Арестович.

Він додав, що росіянам не варто було нічого іншого й очікувати. "Якщо вже прийшли, то отримуйте", – підсумував радник.

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