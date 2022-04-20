Хтось ловить нічні патрулі, – Арестович пояснив велике число мертвих окупантів у Мелітополі

20 квітня 2022 , 04:12
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Хоч і Мелітополь тимчасово захоплений російськими військами, в ньому і далі гинуть окупанти. Просто в місті почали "ловити" нічні патрулі.

Тому тіла росіян звідти везуть на батьківщину з пораненнями різних типів. Про це 19 квітня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ефірі ютубу "Фейгин live".

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Росіяни мали бути готовими

Українська розвідка встановила, що від 20 березня по 12 квітня в окупованому місті загинули понад 70 російських військових. 

Ножові та вогнепальні поранення. Якщо ці дані подає Генеральна розвідка України, то це не само собою відбувається,
– сказав Олексій Арестович. 

Він додав, що росіянам не варто було нічого іншого й очікувати. "Якщо вже прийшли, то отримуйте", – підсумував радник. 

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Автор: Олександр Марчак