Удари по хуситах в Ємені: 10 країн назвали атаку "колективною самообороною"

США і Велика Британія вночі 12 січня атакували військові об'єкти хуситів у Ємені. Зрештою у спільній заяві виступили 10 країн, які назвали цю атаку "колективною самообороною" у регіоні.

Ці країни є представниками коаліції, яку створили для захисту судноплавства у Червоному морі. Саме там здійснюють свої численні рейди по іноземних суднах єменські хусити.

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Десять країн зробили спільну заяву по ударах по Ємену

У спільній заяві Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії та Південної Кореї було оголошено, що нещодавня військова операція була спрямована на військові об'єкти хуситів. Операція була проведена з метою захисту незаперечного права націй захищати себе індивідуально та колективно.

У заяві наголошується, що удари були завдані з використанням високоточної зброї, зокрема, по засобах хуситів, які становили "загрозу для світової торгівлі та загрожували життям міжнародних моряків уздовж важливого морського шляху".

Понад два десятки нападів хуситів на комерційні судна з середини листопада становлять міжнародний виклик. Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів,

– мовиться у заяві.

Крім того, в офіційній заяві країни зазначили, що вони, як і раніше, добиватимуться деескалації й відновлення стабільності у Червоному морі.

Варто зазначити, що коаліцію для захисту судноплавства від хуситів у Червоному морі створили у грудні 2023 року. До складу об'єднання увійшли вже понад 20 країн, але реальні засоби оборони проти хуситів у вигляді кораблів та авіації у регіоні мають лише США та Британія. Однак по одному фрегату пізніше надіслати обіцяли Данія і Греція.

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