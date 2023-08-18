КНДР могла створити міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-18" за сприяння Росії, — Reuters

Ні для кого не секрет, що Північна Корея та Росія співпрацюють. Тепер же експерти припускають, що Кремль сприяв тому, щоб Пхеньяну вдалося створити "Хвасон-18".

Мовиться про першу міжконтинентальну балістичну ракету, яка використовує тверде ракетне паливо. Власне, її створення викликало чимало дебатів, пов'язаних із роллю Росії.

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Може бути результатом співпраці держав

Про це йдеться у доповіді вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Почесний професор Массачусетського технологічного інституту в ньому ствердив, що "Хвасон-18", ймовірно, – результат технічної співпраці КНДР і Росії.

Ракети "Хвасон-18" випробовували двічі. Востаннє – 12 липня. Тоді здійснили найдовший політ з-поміж тих, які здійснювала Північна Корея під час ракетних випробувань. Вперше ж її запускали у квітні.

Раптову появу цих передових можливостей важко пояснити без співпраці з російським урядом і його вченими,

– написав Постол.

Він також звернув увагу на візуальну схожість з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою "Тополь-М", яка також має назву SS-27. У своїй частині доповіді він назвав її "передовою 50-тонною".

Варто зауважити, що Росія та КНДР нещодавно закликали до тісніших військових зв'язків. Водночас Північна Корея заперечує, що має бодай якісь "збройні угоди" з країною-агресоркою.

Чим схожі обидві ракети

Експерти зазначають, що у них схожі діаметри двигунів і конфігурації. Крім того, 100-відсотковий успіх випробувань свідчить про технології, які вважаються добре відпрацьованими. Чого тільки вартий проліт "Хвасон-18" над Японією та ризики, пов'язані з цим.

Аналітики додають, що ракетна програма Північної Кореї своїм корінням сягає допомоги з боку СРСР. Невдовзі естафетну паличку, так би мовити, перехопила Росія. Крім того, прискорювачі, які використовуються для руху боєголовок, нагадують радянські зразки.