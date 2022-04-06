"Хвилею мене збило з ніг і відкинуло через дві кімнати": спогади жінки з обстріляної Житомирщини

Окупанти щоденно обстрілюють мирних мешканців по всій Україні. Так, мешканка Житомирщини пригадала, як біля неї впала ворожа ракета.

Будинок мешканки села В'язівці, що на Житомирщині, був усього за якихось 200 – 250 метрів від епіцентру вибуху. Тож пані Олена на собі відчула, що таке ударна хвиля від ворожої ракети.

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Збило з ніг і відкинуло через дві кімнати

Очевидиця розповідає, що все сталося практично миттєво. Під час вибуху вона була у власному помешканні.

Хвилею мене збило з ніг і відкинуло через дві кімнати, аж у сіни. Сильно поруйнувало дах і вікна, посікло стіни. Зараз підлатали трохи покрівлю, але все одно підтікає. Сьогодні ж дощ…,

– розповідає вона.

Зазначимо, що під обстріл ворожими ракетами потрапили місцевий храм і кілька житлових будинків довкола. Так, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, яка є пам'яткою архітектури, зараз проламаний дах, куполи та стіни. По суті, вцілілою залишилася хіба дзвіниця.

Від ракетного удару найбільше постраждала церква / Фото Нацполіції

Вибухова хвиля була настільки сильною, що пошкодила приватні будинки навколо. Власне, один із них – пані Олени. Жінка, як то кажуть, народилася у сорочці.

Ми ж нагадуємо, що під час сигналу повітряної тривоги варто негайно відправлятися до укриття. Це може врятувати вам життя, тож не ігноруйте сповіщення.

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