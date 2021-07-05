Це вже хворі люди, – Піонтковський про заяви режиму Путіна щодо Заходу

Режим Володимира Путіна і сам російський президент звикли у всіх бідах звинувачувати Захід. Схоже, ця тактика вже стала справжньою релігією.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, це активно видно у статтях Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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"Видно, що це хворі люди. Ненависть до Заходу – це не якийсь геополітичний розрахунок. Це вже квазірелігія", – зауважив політолог.

Піонтковський: Це вже не лікується

Він заявив, що мета російської держави – це підкорення України.

"Вони кажуть: "Признайте Ялту". Проблема Москви не в тому, що Америка не згодна на Ялту. Проблема в тому, що на це не згодні ніякі країни, які Росія хоче затягти до себе", – пояснив Піонтковський.

Вони не можуть собі в цьому зізнатися, тому говорять: "Проклятий Захід". Це вже релігія, це вже не лікується,

– заявив він.

Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео