Хворий збочений нелюд, – Чаус про Путіна та ймовірний новий наступ на Чернігівщину

Російські окупанти покинули Чернігівську область, проте глава місцевої ОВА В'ячеслав Чаус вважає, що ще рано розслаблятися. Очільник області заявив, що ворогу буде складно повернутися в область.

Окупанти підривали за собою мости, коли тікали з Чернігівщини

Чаус сказав, що Чернігівщина відчула повномасштабну війну Росії проти України. Він зазначив, що не хоче казати, що в регіоні минула війна, адже розслаблятися ще рано.

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"Я точно не хочу казати, що на Чернігівщині минула війна. І це не залежить від того, чи будуть вони намагатися до нас заходити по суші. Війна триває, війна – в Україні. Чернігівщина її відчула", – заявив глава ОВА.

За словами Чауса, перемога буде тоді, коли Україна відновить свою територіальну цілісність, а російські військові заберуться з нашої країни.

Перемога буде тоді, коли останній російський солдат піде з території України й ми відновимо свою територіальну цілісність по державному кордону,

– сказав Чаус.

Говорячи про повторний наступ російських військових, глава Чернігівської ОВА зазначив, що їм буде складно це зробити. Він назвав дві причини.

"Враховуючи, що вони підривали за собою мости… По-перше, їм буде важко це зробити. По-друге, наші ЗСУ адекватно реагують. Ми ж уже висунулися і зайняли позиції біля державного кордону України", – розповів Чаус.

Разом із тим, від Путіна, за словами Чауса, можна чекати всього.

Про Путіна я вже сказав – це хвора збочена людина, чи нелюд. Можна чекати, чого завгодно,

– резюмував він.

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