Хворий збочений нелюд, – Чаус про Путіна та ймовірний новий наступ на Чернігівщину
Джерело:Суспільне Чернігів
Російські окупанти покинули Чернігівську область, проте глава місцевої ОВА В'ячеслав Чаус вважає, що ще рано розслаблятися. Очільник області заявив, що ворогу буде складно повернутися в область.
Окупанти підривали за собою мости, коли тікали з Чернігівщини
Чаус сказав, що Чернігівщина відчула повномасштабну війну Росії проти України. Він зазначив, що не хоче казати, що в регіоні минула війна, адже розслаблятися ще рано.
До речі У Чернігові залишилось від 80 до 95 тисяч жителів із 290 тисяч: бізнес не працює
"Я точно не хочу казати, що на Чернігівщині минула війна. І це не залежить від того, чи будуть вони намагатися до нас заходити по суші. Війна триває, війна – в Україні. Чернігівщина її відчула", – заявив глава ОВА.
За словами Чауса, перемога буде тоді, коли Україна відновить свою територіальну цілісність, а російські військові заберуться з нашої країни.
Перемога буде тоді, коли останній російський солдат піде з території України й ми відновимо свою територіальну цілісність по державному кордону,
– сказав Чаус.
Говорячи про повторний наступ російських військових, глава Чернігівської ОВА зазначив, що їм буде складно це зробити. Він назвав дві причини.
"Враховуючи, що вони підривали за собою мости… По-перше, їм буде важко це зробити. По-друге, наші ЗСУ адекватно реагують. Ми ж уже висунулися і зайняли позиції біля державного кордону України", – розповів Чаус.
Разом із тим, від Путіна, за словами Чауса, можна чекати всього.
Про Путіна я вже сказав – це хвора збочена людина, чи нелюд. Можна чекати, чого завгодно,
– резюмував він.
До слова – Росія може відмовитись від другої фази війни, – Жданов: дивіться відео