Учені знайшли в ДНК диктатора генетичне захворювання, що порушує статеве дозрівання. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

Дивіться також Катастрофа літака Люфтваффе в Карпатах: де розбилися німецькі пілоти й що відомо про трагедію

Що відомо про сексуальний розлад Гітлера?

Науковці з Великої Британії дослідили ДНК нацистського диктатора завдяки плямі крові на дивані, де він покінчив життя самогубством. Так у Гітлера виявили синдром Каллмана – генетичне захворювання, яке порушує статеве дозрівання та розвиток статевих органів.

Історик Потсдамського університету Алекс Дж. Кей припустив, що відкриття могло б пояснити незвичайну і майже абсолютну відданість нацистського диктатора політиці. Відомо, що він мав проблеми з особистим життям.

Інші високопоставлені нацисти мали дружин, дітей, навіть позашлюбні стосунки. Гітлер – єдина людина серед усього нацистського керівництва, яка цього не мала,

– підкреслив посадовець.

Цікаво! Науковці вважають, що в Гітлера була 1 з 10 ймовірностей мати мікропеніс. Про це також свідчать історії з Першої світової війни, де з чоловіка знущалися через розмір його геніталій.

Чи мав Гітлер єврейське походження?

Окрім того, аналіз спростував чутки про єврейське походження діда Гітлера. Коріння диктатора виявилося австрійсько-німецьким.

Також вчені встановили, що нацистський лідер мав підвищену генетичну схильність до шизофренії, аутизму та біполярного розладу, але його діагноз можна лише припускати. Попри все, ці фактори не можуть пояснити чи виправдати злочини.

Якби він (Гітлер – 24 Канал) подивився на власні генетичні результати, він би майже напевно відправив себе до газової камери,

– сказала провідний генетик дослідження, професор Турі Кінг.

Як до Помпеїв повернули викрадену нацистом мозаїку?