Автомобіль за два з половиною мільйони: поліція придбала Hyundai Staria зі Старлінком

Цього року поліція отримає спеціалізований повнопривідний автомобіль із пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sense. Комплектація міститиме пакет опцій Nappa та спеціалізоване обладнання.

17 жовтня поліція замовила автомобіль у компанії "Хюндай Мотор Поділля" вартістю у понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляють Наші гроші.

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Що входитиме до комплектації автомобіля

Цього року має відбутися поставка спеціалізованого легкового автомобіля на базі мінівена Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із розширеним пакетом активної безпеки та додатковим пакетом опцій Nappa у чорному кольорі "abyss black".

Автомобіль 2024 року випуску буде мати шторки, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, різноманітні системи безпеки, систему кругового огляду, клімат-контроль та інші зручності.

Також в автомобілі буде спецобладнання, зокрема сигнально-гучномовний пристрій, чотири світлодіодні фари-стробоскопи та система супутникового зв'язку з інтернет-зв'язком Starlink.

Ціна автомобіля разом із пакетом Nappa, не враховуючи спеціалізоване обладнання, становить близько 2,57 мільйона гривень. Фірма отримала замовлення без конкуренції, адже на відкриті торги більше ніхто не прийшов.