"І це ще не вечір": Геращенко назвала кількість нардепів-кандидатів у Президенти України

Серед депутатів Верховної ради України є 17 народних обранців, які будуть брати участь у президентських виборах восени 2019 року.

Про це розповіла перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зазначила, що сьогодні, 4 липня, ще один народний депутат, один з лідерів партії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" Юрій Дерев'янко заявив, що планує балотуватися у президенти України на виборах у 2019 році.

Ще один колега-депутат заявив, що братиме участь у президентських перегонах. На сьогодні я нарахувала 17 кандидатів у президенти лише серед депутатів ВР, і це ще не вечір. Думаю, нас чекає не бюлетень, а рулон із прізвищами. Але різноманітність – це і є демократія,

– зауважила Геращенко.

Окрім того, політик додала, що українцям потрібно від політиків, особливо від кандидатів на високі посади, "трохи більше відповідальності і професіоналізму".

Нагадаємо, раніше лідерка партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що братиме участь у виборах президента України, що відбудеться у 2019 році.