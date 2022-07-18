"Сходить українське сонце": ічкерійці розпочали підготовку до бойових дій у Чечні

путіну та кадирову зовсім скоро потрібно буде думати не про зйомки абсурдних роликів. Поневолені росією народи поволі готуються скинути з себе ярмо окупантів.

Колоніальній політиці російських окупантів незабаром може прийти кінець. Героїчна боротьба України надихає на боротьбу й інші народи. рамзан кадиров вже не на жарт перелякався та просить надати чечні ППО.

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Ічкерія готується до бойових дій в Чечні

Іслам Белокієв на своєму ютуб-каналі повідомив про те, що народи Кавказу будуть продовжувати активну боротьбу з російським колоніалізмом. Він вважає, що в Ічкерії зараз є історичний шанс здобути таку омріяну свободу.

Белокієв нагадав слова великого ічкерійського лідера Джохара Дудаєва про те, що росія помре тоді, коли зійде українське сонце.

Зараз, перебуваючи на лінії фронту в Україні, ми всі стаємо свідками того, як сходять перші промені українського світила. Ми проводимо активну політичну роботу з українськими та західними лідерами, а також військову роботу, мета якою – наша деокупація та подальша денуклеаризація російської імперії,

– заявив він.

Белокієв також повідомив про те, що в Ічкерії вже почалася активна робота з місцевим населенням та виявлення місць дислокації ворожих сил.

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