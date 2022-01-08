Ідеальний батько, чоловік, друг: кум розповів про загиблого в катастрофі МАУ пілота Наумкіна

Два роки тому сталася катастрофа літака МАУ в Ірані. Кум загиблого пілота Олексія Наумкіна розповів про друга, наголосивши, що він був ідеальним батьком, чоловіком і колегою.

Близька людина пілота, який став жертвою жахливої авіакатастрофи, Дмитро Клєнцов поділився спогадами про Наумкіна у розмові з журналісткою 24 каналу.

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Любив професію та об'єднував людей

На рейсі Олексій Наумкін був інструктором – одним з трьох пілотів. За словами Клєнцова, чоловік дуже любив свою професію та служив прикладом для екіпажу. Він був спокійний, мудрий, але зі своїм гумором. Чоловікові вдавалося з усіма знаходити спільну мову.

У мене таких друзів як Олексій ніколи не було. Він мав унікальну здатність об'єднувати всіх,

– наголосив Клєнцов.

Та уточнив, що чоловік міг запросити друзів зі школи, з університету, двору, чи навіть дружини або сестри – всі у цій компанії комфортно почувалися.



Пілот Олексій Наумкін загинув у катастрофі літака МАУ / Фото з архіву Дмитра Клєнцова

Про смерть Наумкіна його друг дізнався перед своїм рейсом

Коли Дмитро Клєнцов збирав на свій рейс, йому повідомили, що літак МАУ розбився в Тегерані, а на борту міг бути Олексія Наумкін. Згодом з'явилися списки. На жаль, помилки не було – його товариш загинув в авіатрощі.

Відтоді Клєнов підтримує зв'язок з родиною товариша та опікується його дружиною і дітьми. У чоловіка залишились син 2009 року народження та донька 2004 року.



Наумкін був ідеальним другом і колегою / Фото з архіву Дмитра Клєнцова

Загиблий був ідеальним батьком, чоловіком і другом

Товариш Наумкіна додав, що той був ідеальним у всьому.

У моєму оточенні таких знайомих немає. Ідеальний батько, чоловік, друг, колега і так далі,

– зазначив він.



У загиблого чоловіка залишилися дружина та діти / Фото з архіву Дмитра Клєнцова

Трагедія трапилася невипадково

Кум Наумкіна також пояснив, якою є процедура виконання польотів. Він звернув увагу, що літак просто не міг залітати на жодні секретні об'єкти вони, адже міжнародна траса оминає заборонені зони.

Випадково їх збити не могли – це ж бо міжнародна траса, яку контролюють цивільні та військові диспетчери,

– підсумував чоловік.

Кум Олексія Наумкіна розповів, що ракети, які призначені знищувати літаки, – діють дуже ефективно, швидко та непомітно. І пілоту цивільної авіації зрозуміти, що у тебе потрапила ракета чи щось змінити – майже нереально.

До слова, за інформацією Міжнародних авіаліній України, інструктор на літаку Олексій Наумкін мав 12 тисяч годин нальоту на Boeing 737. З них 6,6 тисячі годин – як командир повітряного судна.

8 січня 2021 року літак МАУ у небі Тегерана збили ракетами іранські військові. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Тільки 11 січня Іран це визнав. Відтоді країни, громадяни яких загинули у катастрофі, намагаються добитися від Ірану належної компенсації. Тегеран на якісь суми давав згоду, але вкрай незначні.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу