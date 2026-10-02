В Україну повернули понад 26 тисяч тіл, однак значна частина досі невпізнана, – Буданов

В Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків загиблих, однак значна частина з них досі залишається невпізнаною. Влада планує пришвидшити процес ідентифікації та покращити роботу бюро судово-медичних експертиз у регіонах.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов після засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, їхніх родин, полонених та зниклих безвісти.

Як влада змінить систему ідентифікації?

За його словами, наразі необхідно прискорити процес ідентифікації загиблих захисників.

Обговорили з колегами рішення для пришвидшення процесу ідентифікації полеглих захисників. Переконаний, що бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз неприпустимі,

– заявив Буданов.

Він також повідомив, що в Україну вже повернули понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина з них досі не ідентифікована.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд має ухвалити всі необхідні нормативно-правові акти для покращення роботи системи.

До середини жовтня Уряд ухвалить всі необхідні нормативно-правові акти, щоб бюро судово-медичної експертизи в регіонах працювали швидше і якісніше,

– сказав Корецький.

Окремо уряд планує схвалити міжнародні угоди, які допоможуть у пошуку зниклих безвісти військових та їхній подальшій ідентифікації.

Нагадаємо, нещодавно в Україну повернули тіла 252 загиблих унаслідок чергових репатріаційних заходів. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.