Повернення зі забуття тих, хто віддав життя у бою: скільки тіл захисників вдалося ідентифікувати

Станом на початок березня 2024 року вдалося ідентифікувати понад 2 800 тіл та їхніх фрагментів загиблих захисників. Водночас пошук рідних полеглих бійців невпинно триває.

Омбудсмен Дмитро Лубінець 1 березня прокоментував болісне питання ідентифікації тіл полеглих воїнів під час зустрічі з членами сімей загиблих. Він наголосив на важливості процесу пошуку рідних, адже герої мають бути належним чином поховані.

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Ідентифікація захисників – пріоритет держави

Лубінець зазначив, що деякі тіла захисників ще не повернуто Україні, але процес репатріації активно ведеться. Він також висловив занепокоєння щодо тривалості ідентифікації та вже звертався до МОЗ з пропозиціями щодо оптимізації цього процесу.

Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих наших воїнів. Рідні мають повне право віддати шану полеглим,

– наголосив омбудсмен.

Під час зустрічі з представниками влади члени сімей загиблих отримали інформацію про час, необхідний для ідентифікації тіл, системі оповіщення, а також про роботу бази ДНК.

Забір ДНК-зразків у родичів зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, було продовжено. Для реєстрації на здачу ДНК необхідно заповнити заявку та надіслати її на цю електронну адресу –. Процедуру можна пройти у семи країнах, адреси підрозділів яких доступні за посиланням

Україна продовжує боротьбу не тільки на фронті, а й у повернення кожного героя до своєї сім'ї. Це питання національного значення та честі, яке об'єднує українське суспільство в прагненні вшанувати пам'ять кожного, хто віддав життя за свободу та незалежність країни.

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Нещодавно президент України озвучив, скільки українських військових загинуло на великій війні проти Росії. За його словами, йдеться про 31 тисячу солдатів, які віддали своє життя за нашу державу після 24 лютого 2022 року.

Ця цифра не включає захисників, які були тяжко поранені або зникли безвісти, – а вони також є частиною загального числа втрат Сил оборони.

Водночас, як зрозуміло з офіційної риторики Генштабу, головне завдання для України зараз – зберігати життя якомога більшої кількості бійців. Саме тому, до речі, українське командування віддало наказ про відступ з Авдіївки 17 лютого 2024 року.