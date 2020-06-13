Якщо не можете нічого побудувати – хоча б приберіть руки від того невеликого, що було зроблено до вас, і що зробило життя людей в цій країні хоч трохи краще.

Я протестила на себе все прелести медреформы

Три недели назад мне сделали в срочном порядке операцию, из-за которой мне пришлось протестить на себе все прелести медреформы: подписать, наконец, договор с семейным врачем, пройти через новую систему Нацслужбы здоровья и прооперироваться в нормальной государственной больнице в Киеве – в той, где хотела я. Все было очень быстро, все прошло прекрасно и практически ничего мне не стоило. Внимательные врачи и медсёстры, нормальная палата. Без связей, блатов и всего такого. Далее – читайте в материале 24 канала.

Важливо Кумівство у МОЗ, або Чому більшість інфікованих на COVID-19 – лікарі

Несколько лет назад меня по срочному привезли вырезать аппендицит по месту прописки в больницу в райцентре под Киевом. Совершенно обшарпанную, где ничего не было, включая лекарств, и где я реально ложилась на операционный стол с мыслью, что с него уже могу и не встать. После той операции у меня остался пиратский шрам на животе и в памяти облущенные, крашенные в цвет г*вна масляной краской убогие стены, нищенская нищета во всем, койки в облезлом ветхом коридоре. И за все это надо было "рассчитываться на месте" и с врачами и с медсёстрами – иначе, как меня сразу предупредили соседи по палате, нянечки даже не подойдут.

Вы украли у этой страны главное

Блат возвращается?

В университет в Киеве – не лучший, но неплохой – много лет назад я со своей золотой медалью поступала, скажем откровенно, по блату. Я не платила, но если бы не знакомства, я думаю, не поступила бы. И кем бы и где была сейчас – уже никто не узнает. Возможно, мучила бы детей в какой-нибудь школе в Херсоне. Большинство моих одногруппников поступили за деньги и по блату, как я – туда, куда по блату смогли, а не туда, куда хотели. И почти все, понятно, не работают по специальности.

Мне кажется, после того, как ввели ЗНО, для подростков с мозгами, амбициями и настойчивостью, возможностей в жизни открылось намного больше, чем было, например, у меня. Поэтому когда сегодня я читаю в ленте, что в высоких коридорах задумали "под шумок" карантина отменить ЗНО и вернуть все, как было… Когда вижу, как опускаются руки у одиннадцатиклассников, которые готовились весь год и понимают, что теперь все будет зависеть не от "готовились", а от того, есть ли у их родителей деньги или знакомые…

До теми Коли відбудеться ЗНО та чи його перенесуть: пояснення Ляшка

Уберите руки от того немногого , что было сделано до вас

Когда я смотрю, как в эфире плюсов журналисты и депутаты Коломойского вместе с министром, который мечтал дорваться до этого уютного кресла уже много лет – люди, которые едва ли помнят, когда обращались за медпомощью к обычному врачу в обычную больницу – в один голос чмырят медреформу… Когда на эфире у Шустера Насиров, которого судят за миллионную схему, и Макаренко – который, будучи главой таможни, на мой вопрос, брал ли он взятки, честно ответил "Я не святоша, но и не крохобор" – рассказывают, как победить коррупцию на таможне...

Когда я слышу намеки первых лиц на то, что наконец запущенную реформу оборонки, где воровали все, включая друзей президентов, хотят поставить на паузу, "пересмотреть" и "не спешить"...

Я хочу сказать вам – идите в ж*пу. И швырнуть в морды всем вам те бумажки, на которых вы пишете приговор своей стране. Если не можете ничего построить – хотя бы уберите руки от того немногого, что было сделано до вас, и сделало жизнь людей в этой стране хоть чуть-чуть лучше.

Вы, годами воюющие только за то, чтобы отобрать друг у друга власть и украсть ещё что-то, что не успели украсть до вас, вы украли у этой страны главное – право на достойную жизнь уже у нескольких поколений украинцев.

Обращение к президенту

Поэтому идите в ж*пу. И ещё хочу сказать два слова президенту, которому эта фраза и принадлежит.