Вибух у Шевченківському райсуді: що відомо про Ігоря Гуменюка, який його влаштував

У Шевченківському райсуді 5 липня пролунав вибух. За попередніми даними, його влаштував Ігор Гуменюк, якого доставили на засідання суду.

Перший вибух пролунав близько 18:00. Згодом повідомили про ще один. За попередніми даними, вибух скоїв саме Гуменюк, якого доставили на судове засідання. Що про нього відомо, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Вибухи у Шевченківському суді Києва: що відомо

Що відомо про Ігоря Гуменюка

Ігор Гуменюк народився у Кам'янець-Подільському . До Євромайдану навчався в університеті. Очолював Кам'янець-Подільський осередок ВГО "Сокіл".

Адвокат розповів, що Гуменюк – боєць добровольчого батальйону "Січ" – перебуває у СІЗО вже фактично вісім років. Після початку повномасштабного вторгнення він хотів вирушити на фронт. Водночас адвокат наголосив, що Гуменюку відмовили. За даними захисника, упродовж останніх двох років він був у пригніченому настрої.

У суді підтвердили, що вибух влаштував Гуменюк. Суд 5 липня мав продовжити йому запобіжний захід. Гуменюка підозрюють у тому, що саме він кинув гранати під Верховною Радою влітку 2015 року. Внаслідок вибуху тоді загинули троє нацгвардійців. Окрім того, постраждали понад 100 людей.

Гуменюку інкримінуються відразу чотири статті Кримінального кодексу України. Може мовитися навіть про довічне ув'язнення. Адвокат наголошував, що Гуменюк своєї провини не визнав.

Гуменюк підірвав себе у райсуді

Спершу правоохоронці повідомляли, що Гуменюк зачинився у конвойній кімнаті та намагається втекти. Згодом у МВС України повідомили, що чоловік загинув. За попередніми даними, він сам себе підірвав.

У МВС України підтвердили особу загиблого. Деталі розповів Ігор Клименко.

Після цього засідання пан Гуменюк закрився в туалеті, потім привідкрив двері та кинув по караулу якийсь вибуховий пристрій. Таких вибухів, попередньо, було два. Після цього він намагався покинути залу суду,

– мовиться у повідомленні.

Наразі двом постраждалим бійцям Корду надають медичну допомогу.