Просився у штурмові загони на фронт: Карась розповів про Гуменюка, який підірвав себе у суді

Ігор Гуменюк, який 5 липня підірвав себе у будівлі Шевченківського суду Києва, просився вийти по амністії, щоб воювати у штурмових підрозділах на передовій. Йому не дозволили.

Про це 24 Каналу сказав боєць Збройних Сил України Євген Карась. Ігор Гуменюк був учасником Революції Гідності, а потім понад рік воював на фронті, захищаючи східні області України від "зелених чоловічків".

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2015 року депутати намагалися внести ганебні правки до Конституції України та змінити офіційний статус територій Донбасу, щоб вони були автономні від України. У Києві розпочалися протести ветеранів війни. Гуменюк приїхав на цей протест з гранатою, кинув її у ряди тих, хто захищав Верховну Раду від мітингувальників, – пригадав військовий.

Унаслідок цього загинули четверо нацгвардійців, а Ігоря Гуменюка зловили й посадили у тюрму, йому "шили" довічне ув’язнення.

Хотів воювати за Україну

Ігор Гуменюк неодноразово звертався до відповідних інстанцій із проханням дозволити йому вирушити на фронт, на передову. Адже на початку повномасштабного вторгнення влада дозволила стати до лав захисників засудженим українцям, які мали попередній бойовий досвід.

"Він і раніше просився на фронт, а останнім часом хотів, щоб його відправили до штурмових загонів, де дуже високий рівень смертності. Йому не дозволили. Дуже шкода, що не знайшли формату, щоб відпустити його на війну", – сказав боєць ЗСУ.

Скоїв злочин, щоб не допустити інший злочин

Гуменюк скоїв злочин, який призвів до загибелі та поранення людей, але не з метою збагачення чи розкрадання державних коштів, як це роблять численні чиновники, а з метою не допустити безчесні зміни до Конституції, які б знецінили жертву багатьох захисників України, що боронили Донбас.

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Право стати до лав ЗСУ для ув’язнених військових

Ця історія – про дилему: чи дозволити людям із бойовим досвідом, ув’язненим за скоєння особливо тяжких злочинів, стати на захист України й загинути, захищаючи нашу землю, чи лишити їх за ґратами.

"Я думаю, з них варто зробити штурмові підрозділи. З одного боку, так ми збережемо життя багатьох звичайних громадян, які не мають військової підготовки, а з іншого – якщо ці злочинці беруть на себе право насильства, то хай його застосують на захист нашої держави", – наголосив Карась.

Він упевнений, що цей підхід не варто порівнювати із формуванням "Вагнера", адже туди взяли звичайний криміналітет, а у нашому випадку мовиться саме про позбавлених волі військових.

Вибухи у будівлі Шевченківського суду