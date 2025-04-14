У прифронтових містах є максимум хвилина, щоб сховатися, – Клименко про атаки балістикою

У прифронтових містах українці мають менше хвилини, щоб урятуватися. Балістика летить зі швидкістю понад 2 кілометри за секунду і кожна згаяна секунда може коштувати життя.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телеефірі, передає 24 Канал. Він закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо у прифронтових містах.

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Удар за лічені секунди

За його словами, при ракетних атаках, зокрема балістикою, у людей є всього до хвилини часу, щоб встигнути сховатися в укритті.

Клименко, згадуючи атаку по Сумах, попередив, що по місту били двічі – з інтервалом у 2 – 2,5 хвилини, орієнтовно о 10:15 і 10:17. Попередньо встановлено, що удар було завдано ракетою "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною, яка вибухає вже при контакті з твердою поверхнею.

Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за секунду. 100 кілометрів вона долає менш ніж за 45 секунд. Особливо в прифронтових містах люди мають дуже швидко спускатися в укриття – дуже часто секунди вартують життя,

– підкреслив Клименко.

Другий удар припав по навчальному комплексу місцевого університету – саме там зафіксували найбільше загиблих. Також серйозно постраждав тролейбус, в якому їхали мешканці Сум із густонаселених районів до центру. Серед пасажирів були й діти.

Бачимо все більше обстрілів прикордоння і саме міста Суми,

– зазначив глава МВС.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 34 людини, серед них двоє дітей 2008 і 2013 років народження. Ще 119 людей отримали поранення, близько 40 перебувають у лікарнях, 11 з них – у тяжкому стані.

