Складання іспитів з водіння стане жорсткішим: як змінять роботу сервісних центрів

В Україні посилять контроль за складанням іспитів з водіння. Робота сервісних центрів вимагає чистоти та прозорості.

На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, у центрах з'являться камери, а автомобілі облаштують спеціальними трекерами.

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Що зміниться в роботі сервісних центрів

На сьогодні назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина України, – чистота і прозорість складання теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспорту. Ми хочемо мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідного чистого складання цих іспитів,

– наголосив Клименко.

Міністр додав, що після оптимізації зі 148 центрів в Україні залишиться лише 55. Крім того, класи, де складають теоретичні іспити, обладнають камерами без сліпих зон. Це дозволить ідентифікувати обличчя кожної людини, яка прийде складати екзамен.

Також до кінця року планується обладнати майже 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон – щоб бачити курсанта, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки.

Клименко наголошує, що ці машини будуть обладнані трекерами з визначенням маршруту руху. Також здійснюватиметься повний аудіозапис із салону автомобіля.

Перевірятимуть також персонал центрів

"Очікуємо, що нам будуть ставити палки в колеса. І ми до цього готові. Я вам скажу, що цю позицію підтримало і керівництво держави – мінімізувати можливість будь-яких корупційних ризиків, які стосуються надання послуг МВС", – розповів Клименко.

Глава МВС додав, що перевірку на благонадійність повинен пройти і персонал сервісних центрів. На роботі залишаться тільки ті працівники, на яких не було скарг.

Водночас Клименко додав, що керівництво МВС зробить все, що від нього залежить, аби до кінця року цю проблему вирішити.

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