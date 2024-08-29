Коломойському скасували арешт по одній зі справ: чи може він вийти зі СІЗО

Бізнесмену Ігорю Коломойському змінили запобіжний захід по одній зі справ із тримання під вартою на заставу. Разом з тим йому продовжили запобіжний захід в межах іншого кримінального провадження.

Прокурор Сергій Демінчук повідомив, що Коломойському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в розмірі, який просив старший детектив Головного підрозділу детективів БЕБ – 1 877 360 000 гривень.

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Чи випустять Коломойського із СІЗО

Коломойський сказав, що не має змоги сплатити цю заставу. Але в нього є інша підозра, тож навіть якби бізнесмен вніс ці кошти, то все одно залишився б у СІЗО.

Адвокат В'ячеслав Криглевич пояснив, що Шевченківський суд не може звільнити Коломойського, бо є інше провадження. За ним олігарха триматимуть під вартою щонайменше до 25 жовтня.

В будь-якому випадку ми не погоджуємося з будь-якими рішеннями, які ухвалені проти нашого клієнта. Ми все одно їх будемо оскаржувати і добиватися, щоб наш підзахисний був повністю виправданий за всіма справами, йому інкримінують,

– сказав захисник Коломойського.

Нагадаємо, що нещодавно Бюро економічної безпеки завершило розслідування щодо Ігоря Коломойського за 4 статтями кримінального кодексу України.

Зокрема його обвинувачують у привласненні майна, незаконних діях з банківськими документами, відмиванні грошей тощо.