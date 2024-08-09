Коломойський отримав ще одну підозру у кримінальній справі

БЕБ додало Ігорю Коломойському ще одну статтю у кримінальній справі. Це вже 4 підозра олігарху.

Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 мільярда гривень в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 мільярда, які надалі були легалізовані.

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Нова підозра Коломойському

Раніше Коломойському інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) Кримінального кодексу України. До цього додалася ще одна – ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

В тексті нового документа зазначається, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована коштом кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 мільярди

Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярда гривень "УКРНАФТА" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались,

– пише БЕБ.

Надалі отримані незаконним шляхом 5,3 мільярда олігарх легалізував. Наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.