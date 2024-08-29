Нардеп Копитін потрапив у ДТП: у якому він стані

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Копитін потрапив у ДТП в Київській області. Цю інформацію вже офіційно підтвердили у соцмережах народного обранця.

За офіційними даними, Ігор Копитін та його водій у важкому стані. За словами представників нардепа, вони дійсно зазнали серйозних травм.

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Що сказали представники Копитіна про аварію з нардепом

У дописі на фейсбук-сторінці Ігоря Копитіна наголосили, що інформація про аварію на трасі підтвердилася. Представники народного депутата зазначили, що всі подробиці розповідять пізніше, а також висловили вдячність усім, хто хвилювався за парламентаря.

Від родини Ігоря Копитіна – прохання до громадськості та ЗМІ поставитися з розумінням до ситуації. Не поширювати інформацію та діагнози з посиланням на "власні джерела",

– закликали представники нардепа.

Вони також наголосили, що дітям та дружині зараз нелегко після того, як вони дізналися про аварію, а додаткові питання можуть травмувати близьких. Наостанок на у дописі наголошено, що громадськість обов'язково будемо тримати в курсі всіх останніх подій стосовно народного обранця.

До слова, ДТП з Ігорем Копитіним також підтвердили й у поліції. За даними правоохоронців, аварія сталася 28 серпня на трасі Київ – Одеса в місті Біла Церква.

Внаслідок аварії народний депутат, що перебував на пасажирському сидінні, зазнав закритої травми грудної клітини, закритої травми живота і закритого перелому кісток передпліччя правої верхньої кінцівки.