Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків
Джерело:Віталій Кличко
Віталій Кличко повідомив про відсторонення Ігоря Кушніра. Міський голова розповів, яка доля очікує на "Київміськбуд".
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на його вимогу було проведено спільне засідання Наглядової ради та правління "Київміськбуду". Про це він написав у своїх соцмережах у четвер, 6 липня.
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Що вирішили на засіданні щодо Кушніра
Міський голова заявив про ухвалення рішення про проведення аудиту діяльності компанії. До цього буде залучена одна з провідних міжнародних аудиторських фірм. Під час перевірки Ігор Кушнір не буде виконувати обов'язки президента "Київміськбуду".
На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків,
– сказав Кличко.
Він додав, що діяльність компанії також перевірить тимчасова контрольна комісія. Її створили депутати Київради. Щодо самого "Київміськбуду", то ця компанія продовжить виконувати зобов’язання перед інвесторами за дорученням Наглядової ради.
Президент "Київміськбуду" викликав обурення у соцмережах
- Нагадаємо, Ігор Кушнір виїхав з України під час повномасштабного вторгнення Росії завдяки довідці про інвалідність. У травні 2023 року він піднявся на Еверест.
- Згодом про це дізналися журналісти. Вони оприлюднили цікаву інформацію та поставили питання, як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я та підкорити таку вершину.
- Пресслужба Кушніра відповіла, що посадовець має третю групу інвалідності через меланому. Однак це онкологічне захворювання не заважає йому бути альпіністом.
- Президент "Київміськбуду" підкорив найвищу гору на Землі, що розташована в Гімалаях, разом із дружиною. За даними ЗМІ, подружжю це обійшлося у 150 000 доларів.
- За словами представників "Київміськбуду", Ігор Кушнір та його дружина підняли прапор України на вершині гори. Підкорення Евересту було мрією посадовця, яку він зміг здійснити лише у 2023 році.