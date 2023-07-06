Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків

Віталій Кличко повідомив про відсторонення Ігоря Кушніра. Міський голова розповів, яка доля очікує на "Київміськбуд".

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на його вимогу було проведено спільне засідання Наглядової ради та правління "Київміськбуду". Про це він написав у своїх соцмережах у четвер, 6 липня.

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Що вирішили на засіданні щодо Кушніра

Міський голова заявив про ухвалення рішення про проведення аудиту діяльності компанії. До цього буде залучена одна з провідних міжнародних аудиторських фірм. Під час перевірки Ігор Кушнір не буде виконувати обов'язки президента "Київміськбуду".

На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків,

– сказав Кличко.

Він додав, що діяльність компанії також перевірить тимчасова контрольна комісія. Її створили депутати Київради. Щодо самого "Київміськбуду", то ця компанія продовжить виконувати зобов’язання перед інвесторами за дорученням Наглядової ради.

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