У Львові активісти вимагали звільнити лікаря Ігоря Мальчевського, який зайняв виділене ветерану паркомісце. Учасники пікету звинуватили медика у неповазі до захисника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Чому вимагають звільнення лікаря у Львові?

У понеділок, 4 серпня, біля Львівської обласної клінічної лікарні пройшла акція протесту. Приблизно 25 людей, серед яких ветерани та небайдужі громадяни, вимагали звільнення лікаря-гінеколога Ігоря Мальчевського.

Як відомо, він грубо відмовив ветерану з інвалідністю Миколі Веремейчику звільнити паркомісце, яке надало йому ОСББ.

Учасники акції тримали плакати та вигукували гасла на кшталт "Мальчевського геть!". Вони наголошували, що така поведінка неприпустима щодо захисників України.

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Як передає видання, керівник лікарні Михайло Гичка мав зустріч з протестувальниками. Він заявив, що підтримує звільнення Мальчевського. За його словами, можливим варіантом є добровільна заява лікаря на звільнення.

Має бути юридичне підґрунтя. Сам Мальчевський попередньо сказав, що "все має відбуватися в правовому порядку",

– додав Михайло Гичка.

Що відомо про скандал із лікарем?

Раніше повідомлялось, що у Львові ветерану війни Миколі Веремейчику з ампутованим передпліччям ОСББ виділило паркомісце. Проте він не має змоги припаркуватися там, оскільки його зайняв лікар-гінеколог Ігор Мальчевський.

Медик відмовлявся звільняти паркомісце та грубо відповідав військовому. ОСББ зобов'язало прибрати авто, інакше справа може бути передана до суду для примусової евакуації машини. Водночас сам Мальчевський публічно не прокоментував ситуацію та не перепросив у ветерана.