На концерті у Кобзона – vip-гість. Садист Ігор Мангушев, якому прострелили череп, успішно "задвохсотився".

Мангушев відкрито закликав до геноциду українців. Окрім того, нелюд прийшов на стендап з черепом нібито захисника Маріуполя. Водночас смерть дуже швидко наздогнала Мангушева, й прострелили вже його череп.

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Терорист Ігор Гіркін та його посіпаки вже заявили, що Мангушева ліквідували свої ж. Кажуть, до Кобзона "людожера" відправили вагнерівці. Смертельно поранили варвара на тимчасово окупованій території. Відтоді його стан від'ємно покращувався.

Рятувати Мангушева навіть не пробували

Після поранення Мангушев з простреленим черепом протягнув ще декілька днів. За цей час пропагандиста, звичайно ж, ніхто навіть не намагався врятувати.

Його дружина Тетяна Азаревич записала бідкання на камеру. Вона закликала зробити "хоч щось" та надати нелюду хоч якусь допомогу. Азаревич розповіла, що куля застрягла у мозку Мангушева. Пропагандиста тримали у лікарні на тимчасово окупованій Луганщині.

Окрім того, Азаревич просила ініціювати розслідування та наголошувала, що вбивство Мангушева нагадує страту. Тепер дружина "людожера", вочевидь, зможе отримати нову "Ладу".