Назавжди 22 роки: на війні загинув воїн Ігор Мартинюк з Львівщини

Україна продовжує втрачати у боях проти окупантів своїх найкращих синів та доньок. Цього разу трагічна звістка прийшла на Львівщину.

На війні загинув воїн Ігор Мартинюк, якому було всього 22 роки.

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Загибель Ігоря Мартинюка

Під час виконання бойового завдання загинув мешканець нашої громади Мартинюк Ігор Володимирович, старший лейтенант, командир групи спеціального призначення, житель села Вовків, 2001 року народження,

– вказали у міській раді.

Відомо, що захисник підірвався на російській міні, внаслідок чого отримав множинні осколкові поранення несумісні з життям.

Ігор Мартинюк загинув на війні / Перемишлянська міська рада

"Він був вірним сином України, який віддав своє життя заради миру та свободи нашої держави", – вказали у громаді.

Тіло Ігоря Мартинюка на батьківщині зустрічатимуть понеділок, 24 червня. До рідного Вовкова, як очікується, його тіло привезуть близько 15 – 16 години. З 19:30 розпочнеться парастас у рідному домі воїна.

У вівторок, з 25 червня, о 9 ранку, громадяни матимуть змогу відвідати домівку Героя, щоб віддати останню шану.

Орієнтовно о 10 годині скорботний кортеж виїде до Львова, де о 12 годині у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться чин похорону, о 12:30 розпочнеться церемонія прощання на площі Ринок, після чого Героя поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що у важких боях проти ворога загинув інший захисник з Львівської області – Мар'ян Панько. Смерть він прийняв 4 травня поблизу Мар'їнки, що у Донецькій області. У військового лишився 5-річний син.