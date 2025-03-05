Не хочу, щоб довелося воювати моїм синам, – командир взводу про мотивацію на фронті
- Іван Пукеца з початку повномасштабного вторгнення Росії бореться проти окупантів, прагнучи завершити справу, щоб його синам не довелося воювати.
- Пукеца пройшов шлях від навідника бронетранспортера до командира самохідно-артилерійського взводу, активно беручи участь у боях та знищенні ворожих сил.
Іван Пукеца з першого дня повномасштабного вторгнення Росії дає відсіч окупантам. Він наголосив, що нині має головну мотивацію – довести справу до кінця, аби його синам не довелося воювати.
Як Іван Пукеца став на захист України, який шлях подолав за 3 роки повномасштабної війни та чого прагне зараз – повідомляє 24 Канал.
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"Саме нам треба довести цю справу до кінця"
Іван Пукеца – один з молодих українських командирів, які стали досвідченими бойовими офіцерами. Зараз 25-річний молодший лейтенант є командиром самохідно-артилерійського взводу 2 Галицької бригади НГУ. Перший крок на своєму бойовому шляху офіцер зробив на початку повномасштабного вторгнення.
Згадуючи 24 лютого 2022 року, Пукеца говорить, що того дня о 05:00 йому зателефонував командир. Тоді військовий подумав, що могло статися такого термінового, що його негайно викликають у військову частину.
У перший рік повномасштабного вторгнення Іван був навідником бронетранспортера. Екіпаж займався доставкою й евакуацією бійців на позиції. Забирали поранених, підвозили боєкомплект.
Іван Пукеца разом з побратимами / Фото Західне ОТО НГУ
Невдовзі захисник приєднався до підрозділу самохідних артилерійських установок, і почав працювати на 2С1. Пукеца розповів, що влучним вогнем разом з побратимами накривав мінометні розрахунки ворога та гнізда їхніх операторів безпілотників. Одного разу захисникам вдалося виявити ворожий бліндаж, адже окупанти "спалили" свою позицію, коли запустили дрон.
Говорячи про мотивацію після 3 років повномасштабної війни, Пукеца має чітку та доволі просту відповідь.
Я не хочу, щоб воювати довелося моїм синам. Це наша відповідальність, і нам йти цією дорогою. І саме нам потрібно довести цю справу до кінця,
– резюмував офіцер НГУ.
Офіцер НГУ Іван Пукеца – більше у галереї
Нині військовослужбовці НГУ беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії, стійко утримують свої позиції та знищують сили й засоби противника.