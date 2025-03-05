Не хочу, щоб довелося воювати моїм синам, – командир взводу про мотивацію на фронті

Іван Пукеца з першого дня повномасштабного вторгнення Росії дає відсіч окупантам. Він наголосив, що нині має головну мотивацію – довести справу до кінця, аби його синам не довелося воювати.

Як Іван Пукеца став на захист України, який шлях подолав за 3 роки повномасштабної війни та чого прагне зараз – повідомляє 24 Канал.

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"Саме нам треба довести цю справу до кінця"

Іван Пукеца – один з молодих українських командирів, які стали досвідченими бойовими офіцерами. Зараз 25-річний молодший лейтенант є командиром самохідно-артилерійського взводу 2 Галицької бригади НГУ. Перший крок на своєму бойовому шляху офіцер зробив на початку повномасштабного вторгнення.

Згадуючи 24 лютого 2022 року, Пукеца говорить, що того дня о 05:00 йому зателефонував командир. Тоді військовий подумав, що могло статися такого термінового, що його негайно викликають у військову частину.

У перший рік повномасштабного вторгнення Іван був навідником бронетранспортера. Екіпаж займався доставкою й евакуацією бійців на позиції. Забирали поранених, підвозили боєкомплект.



Іван Пукеца разом з побратимами / Фото Західне ОТО НГУ

Невдовзі захисник приєднався до підрозділу самохідних артилерійських установок, і почав працювати на 2С1. Пукеца розповів, що влучним вогнем разом з побратимами накривав мінометні розрахунки ворога та гнізда їхніх операторів безпілотників. Одного разу захисникам вдалося виявити ворожий бліндаж, адже окупанти "спалили" свою позицію, коли запустили дрон.

Говорячи про мотивацію після 3 років повномасштабної війни, Пукеца має чітку та доволі просту відповідь.

Я не хочу, щоб воювати довелося моїм синам. Це наша відповідальність, і нам йти цією дорогою. І саме нам потрібно довести цю справу до кінця,

– резюмував офіцер НГУ.

Офіцер НГУ Іван Пукеца – більше у галереї

Нині військовослужбовці НГУ беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії, стійко утримують свої позиції та знищують сили й засоби противника.