Терорист гіркін намагався потрапити на фронт, але його затримали у Криму

ігорь гіркін-стрєлков намагався потрапити на Херсонський фронт. Для цього він навіть поголився і використав паспорт на ім'я Сергєй Рунов. Проте продумана операція маскування провалилась.

Про затримання колишнього фсб-шника розповів 13 серпня військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Також деякі деталі оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". Наразі офіційного підтвердження інциденту немає, однак у соцмережах ширяться фото нібито затриманого гіркіна.

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Як гіркіна затримали на кордоні

Журналіст вказав, що терориста затримали на пункті пропуску в окупованому Криму. Він якраз прямував у бік Херсонського напрямку. Мовляв, дуже "хотів долучитися до лав російської армії".

Він намагався перейти кордон за підробленим паспортом, на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використовував під час роботи у спецслужбах. Але його впізнали, затримали та відправили до Сімферополя,

– зазначив Цаплієнко.

Також проти гіркіна нібито порушили кримінальну справу за підробку документів. "Особисто я не дуже вірю в спонтанність цієї вистави. Мабуть, рашистам потрібен якийсь галас для відволікання уваги від чогось дійсно важливого. Слідкуємо за руками", – додав військовий журналіст.



гіркін після свого затримання / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка



Підробні документи гіркіна / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

Хто такий ігорь гіркін-стрєлков

Його справжнє ім'я ігорь всєволодовічь гіркін. Він народився він 17 грудня 1970 році у москві. Став відомим на початку протистояння України та Росії на південному сході навесні 2014 року. Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної Ради АР Крим.

Після окупації Криму гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з Росії, захопив у квітні того ж року міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року обіймав посаду "міністра оборони" фейкової "ДНР".

Україна щодо гіркіна-стрєлкова розпочала кримінальне провадження за фактом:

організації викрадення людини,

катування та умисного вбивства,

а також вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України,

проведення диверсійно-підривної діяльності та організації масових заворушень на території України.

Його оголосили у ро зшук. Останнім часом цей персонаж критикував путіна та шойгу за провали у веденні війни проти України.

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