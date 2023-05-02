Хто такий Ігор Танцюра: біографія генерала, про загибель якого збрехав Пригожин

Ігор Танцюра взяв на себе командування Силами територіальної оборони ЗСУ у травні 2022 року. До того, як обійняти посаду, генерал-майор встиг заробити авторитет досвідченого військового та отримати від Президента орден Богдана Хмельницького.

Сьогодні, 2 травня, ватажок вагнерівців Євген Пригожин збрехав про нібито загибель Ігоря Танцюри у Бахмуті. Речник Сил ТрО спростував вкид окупантів. 24 Канал публікує біографію генерал-майора Ігоря Івановича Танцюри.

До теми Зеленський призначив Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ

Що відомо про Ігоря Танцюру

Відразу зауважимо, що особистої інформації про генерал-майора у відкритому доступі досить мало, зокрема немає даних про дитинство, юність та сім'ю. Відомо, що народився Ігор Іванович Танцюра 26 квітня 1967 року у Чернігівській області.

Водночас про військову діяльність Танцюри – відомостей уже більше. До 2013 року Ігор Іванович мав звання полковника.

Військова кар'єра

У 2013 році Танцюра обіймав посаду начальника 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, тоді ж – отримав генеральське звання.

І уже за рік, з початку війни, у 2014 році – організовував роботу штабів оперативно-тактичних та оперативних угрупувань. Згодом очолив штаб АТО, а з 2019-го року – штаб Операції об'єднаних сил.

У травні 2022-го року Танцюру призначили заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України, а уже 15 травня цього ж року – генерал-майор став Командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Танцюра був одним із керівників оборони Києва

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Танцюра був одним з тих, хто відповідав за оборону Києва: обіймав посаду начальника штабу угруповання військ оборони.

Зверніть увагу! Танцюра має великий військовий досвід – був командиром взводу, командував танковою бригадою, керував 169-м навчальним центром ЗСУ "Десна" на Чернігівщині, де займався навчанням та підготовкою військових.

Крім того, брав участь у підготовці миротворчих контингентів під егідою ООН та Міжнародних сил з підтримки миру в Косові.

Нагороджений орденом Хмельницького

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі 2 травня 2022 рогу Ігоря Танцюру нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.